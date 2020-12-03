هويدا دويدار تكتب: منطق أعوج

إن التصريحات الأخيرة للحكومة الفرنسية ووضع القوانين التى فاحت بالعنصرية لم يتقبلها المجتمع الفرنسى. !!









فظهور الوجه القبيح لتلك الكيانات التي لا تعترف بالحقوق والحريات آخذة في وجهها كل معايير الديمقراطية ليس بالأمر الجديد.









ففرنسا يعيش فيها أكثر من خمسة ملايين مسلم وأكثر من أربعة ملايين من السود وأكثر من أربعة ملايين عربي وهذا على حسب الإحصاءات.

إلا أن نظرة التهميش والازدراء والرفض هي النظرة السائدة حيث يرى (جون ماري لوبان) أن تلك الجاليات هي سبب الأمراض الاجتماعية مثل الجريمة والمخدرات .









والكاتب الفرنسي (ميشيل هو لبيك) قد أثار موجة من الغضب لدى المسلمين عندما صرح لمجلة لير... أن الاسلام دين غباء وأنه يصاب بالانهيار عند سماع القرآن.









فالعنصرية في فرنسا قد تجاوزت كراهية العرب لتصبح كراهية الدين الإسلامي ككل والتعصب الفرنسي تجاه كل ما هو إسلامي فقد أوضح (فانسان جاير)باحث فرنسي بمعهد الأبحاث والدراسات حول العالم العربي في كتاب بعنوان (موجة كراهية الإسلام على الطريقة الفرنسية) ذكر فيه أن الاسلام هو الدين الثاني بعد الكاثوليكية وأن كراهية الإسلام تنبع من خلاف تاريخي وإدراك عام أن الاسلام يسعى لكي يصبح فرنسيا وأن العقلية الفرنسية تصر على اعتبار المهاجرين حتى الجيل الثاني الذين ولدوا في فرنسا ليسوا مواطنين فرنسيين.









لذلك فالعنصرية واضحة حيث تهمش الرغبة الإنسانية والأساسية لخمسة ملايين مسلم كمواطنين لهم حق المواطنة والتمتع بالحريات الكاملة والمساواة.. فتلك النظرة المعيبة عملت على خلق توترات في المنطقة وأدت إلى وجود حملات ضد فرنسا ما دامت فرنسا تراهن بالمنطق الأعوج

فتلك الدول تحكم الشعوب من خلال أولوياتها هي فقط فمذكرات الساسة والدعاة والقادة تعكس البغض الشديد لكافة الأنظمة العربية ولكنهم يظهرون الوجه البراق الذي يجذب ذوي المصالح وساروا وراء تلك الأنظمة كالأنعام.





نظرة الازدراء نتغابى إن كنا لا نعلمها بل نعلمها تمام العلم ولكننا شعوب دائما نخلق الأعذار لأنفسنا تحت بند حسن النوايا.

فهل يجب أن نتعايش مع هزائم الأنظمة النفسية في تسوية القضايا ؟؟

إن كنا لا ندرك مدى قوتنا الاقتصادية كشعوب عربية ومدى الثقل العربي فالأمر مرعب.. فهذا المنهح الدوني قد أظهر الوجه القبيح لمجتمع متعدد العرقيات إلا أن الحكومة لا تعترف بذلك ومازالت تنتهج منهج الغطرسة والتخبط وقد فشلت في دمج العرقيات والجنسيات المختلفة في المجتمع الفرنسي حيث أطاحت السياسة الأخيرة بشعار فرنسا الذي ترفعه دائما في جميع المؤتمرات الفرانكفونية التي ترأسها والتي كثيرا ما يصيح فيها الفرنسيون في وجه الكيان الأمريكي عند الخلاف لنري انها دولة فاحت فيها العنصرية فنحن دائما أمام صراع عقائدي وليس سياسيا.





وما تخشاه تلك الدول يحدث إذا انتشر الوعي والإدراك لذلك تحاول هدم الرموز وتعمل على التنكيل بها لتؤكد ضرورة الامتثال والتعايش.

ولكن الأمر بعيد عن الحقائق كل البعد، فالدين الإسلامي إذا حاربوه انتشر وبقوة.