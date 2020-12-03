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سيارات

تعرف على الطريقة الصحيحة لإصلاح إطار السيارة

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:03 م
تعرف على الطريقة
تعرف على الطريقة الصحيحة لإصلاح إطار سيارتك
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صبري طلبه
يشكل الإطار أهمية كبيرة داخل منظومة عمل السيارة، فهو المسئول الأول عن كافة أمور السير إلى جانب المكونات الميكانيكية، وقد يتعرض قائدو السيارات إلى العديد من المشكلات الخاصة بالإطارات من أهمها الثقوب الأمر الذى يتطلب التوجه إلى مراكز الإصلاح، ولكن من الضروري معرفة كافة أمور تصليح الإطار حتى لا تتعرض لعمليات غش أو ادعاءات كاذبة لتهويل الأمر.

1- تحديد الثقب 
يتم معرفة مكان الثقب عن طريق المياه الممزوجة بسوائل التنظيف السائلة، فينتج عن هذه العملية ظهور فقاعات تدل على وجود ثقب الإطار، ومن جانبها معرفة عدد الثقوب الحقيقية فى إطار سيارتك، وتعد هذه الطريقة من أفضل طرق الاكتشاف، وتجنب تمامًا طرق الكشف التقليدية.

2- بعد فك الإطار 
يجب التأكد من حالة الإطار الداخلي للسيارة، ومتابعة الجنط المعدني الخاص بك، حتي لا يقوم أحد باستبداله بآخر.

3- الصنفرة الداخلية الصحيحة 
بعد القيام بتحديد الثقب وفك الإطار، يجب معالجته داخليًا وذلك عن طريق صنفرة بسيطة للأجزاء الداخلية، ثم القيام بوضع مادة لاصقة قوية وبعد ذلك نضع اللحام الدائري المناسب لمدى قطر الثقب، ومن الضروري متابعة هذه النقطة حتى لا تتكلف أمور مادية أكثر من اللازم.

4- طرق العلاج الخاطئة 

من الضروري للغاية الابتعاد تمامًا عن طرق الإصلاح الخاطئة وعلى رأسها "الخابور" وتؤثر هذه الطريقة على جسم الإطار بشكل كبير، فمن الأفضل إتباع طرق اللحام الدائري التي تناولناها في الفقرة السابقة.

5- استكمال المهام 
بعد الانتهاء من كافة أمور الإصلاح، فيجب ملئ الاطار بالهواء المناسب او النيتروجين، ومتابعة مستوى الهواء داخل الإطار حتى لا تتعرض إلى زيادة هوائية كبيرة أو النقصان، ويجب مواصلة هذه العملية بالتأكد من كفاءة ربط الصواميل المعدنية جيدا، حتى تتجنب مشكلات مرورية خطيرة.

ويفضل اتباع كافة سبل الحذر والحيطة، بإصلاح الإطار البديل إذا كان يواجه إحدى المشكلات والاطمئنان على حالته الداخلية و الخارجية، وأيضًا التأكد من وجود أدوات الاستعمال مثل الكوريك و المفتاح المعدني.
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