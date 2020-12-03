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رياضة

الصفقة الثالثة .. الاتحاد السكندرى يضم لاعبا جديدا من الأهلي رسميا

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:10 م
حسام حسن
حسام حسن
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عمرو الحلواني - حسام الحارتى

حسم مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إجراءات ضم فوزى الحناوى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وجاء تعاقد الاتحاد السكندرى مع فوزى الحناوى مجانا بعد رحيله عن الأهلى ورفع اسمه من قائمة الفريق التى ستخوض الموسم الكروى لجديد.

وكان الاتحاد السكندرى نجح فى التعاقد مع لاعبين أخريين من الأهلى خلال الميركاتو الجارى ، وهم عمار حمدي على سبيل الإعارة وكريم يحيى على سبيل الإعارة أيضا.

وعلى الجانب الأخر تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ضربة موجعة قبل مواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب برج العرب فى نهائى كأس مصر .

وتأكد غياب وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد ياسر ريان عن مواجهة طلائع الجيش بسبب استمرار إيجابية مسحة كورونا لديهم وذلك عقب خضوعهم إلى مسحة قبل عدة ساعات وفقا لما أكد الإعلامى أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك ".

وكتب شوبير عبر صفحته الرسمية بموقع " فيس بوك " قائلا : " استمرار إيجابية مسحة فيروس كورونا أليو ديانج ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان وفي انتظار المسحة الجديدة خلال أيام " .

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش، المقرر لها بعد غدٍ السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية في نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

 

ووجه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إنذارًا شديد اللهجة للاعبيه عقب مباراة الإتحاد السكندري التي حسمها المارد الاحمر 2-1 وتأهل لنهائي مسابقة كأس مصر المقرر لها بعد غد السبت.

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