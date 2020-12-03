يضم أكبر مطعم عائم.. افتتاح ممشى أهل مصر خلال شهرين.. فيديو

وأضاف رفاعي خلال مداخلة مع "أكسترا نيوز" انه





وقال إن المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر تضم 62 محل تجارى، 5 كافيتريات، و 5 مطاعم منها أكبر مطعم عائم فى نهر النيل بالقرب من كوبرى امبابة، إضافة إلى 3 جراجات بقدرة 180 سيارة.





وكشف مساعد وزير الإسكان، أن الافتتاح سيتم خلال شهرين.





وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتورة سحر عطية، استشاري المشروع.





وأشاد رئيس الوزراء بهذا المشروع الهام، الذى يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، وياتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين، وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه والترويح عن النفس.





وأكد اللواء إيهاب الفار أن المشروع يتم تنفيذه وفق رؤية تستهدف الارتقاء بمستوى جودة البيئة العمرانية، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، وإقامة أنشطة متنوعة تلبية لاحتياجات المصريين وتحقق عائدا اقتصاديا، تتضمن مشروعات للتنمية السياحية والاستثمار، من خلال إقامة مراسي، ومسارح عائمة، ومطاعم وكافتيريات، وخدمات ومنافذ بيع





حيث يعمل على تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية المائية مثل التجديف والمراكب الشراعية، والربط بين الرصيف والممشى وسهولة الوصول إلى المسطح المائي مع مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مناطق انتظار للسيارات، على مستوى منخفض، واستغلال سطحها وواجهتها النيلية في أنشطة ترفيهية.

جار العمل فى 3 مراحل، المرحلة الأولى من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى امبابة بطول 2 كيلو متر،بنسبة انجاز 95%