البابا تواضروس : أبكي حين أقابل شخصا أرى الكنيسة صغيرة في عينيه.. فيديو

بطريرك الكرازة المرقسية أنني أبكي بشدة حينما أقابل وأرى شخصا تكون الكنيسة صغيرة في عينيه، مؤكدا أنه من الممكن أن يبيعها ويستبيحها بأي شيء

وأضاف البابا تواضروس خلال لقاء له ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن الكنيسة مؤسسة مثل باقي المؤسسات، مشيرا إلى أن مشاكل الكنيسة تختلف فى حلها لانه يحكمنا كتاب مقدس ووصية.

وتابع بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن علاج المشكلات يجب أن يتم بطريقة هادئة مؤكدا أن كثيرا من الناس لا يعرفون ان الكلمة سيحاسبون عليها وأن الكلمة الصغيرة من الممكن أن تستوجب نار جهنم وهو أمر خطير يجب على الانسان أن يقدر الكلمة وهناك كلام أقوى من الرصاص.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قال إن عمل الدينونة خاص بالله وحده، مشيرا إلى أن الإنسان الذي يعيش دون أن يدين أحدا يعيش حياة فرح دائم.









وأوضح البابا تواضروس خلال تأملاته الصباحية في «الإصحاح السابع من إنجيل متى»، والتي تعرف بـ«الموعظة على الجبل»، أنه ربما تكون إدانة الآخرين غير صحيحة أو أن الحكم، والتمادي في هذه الخطية المتمثلة في إدانة الآخرين، تسبب الاكتئاب نتيجة الشعور بحمل الكثير من الخطايا.









وأكد البابا تواضروس أنه عندما يقف الإنسان أمام الله الديان العادل، سوف يشعر بأنه يحمل خطايا كثيرة، نتيجة تكرار الحكم على الآخرين وإدانتهم.









وكشف البطريرك الـ118 أن هناك مفاتيح للصلاة القوية، وهي «اسألوا تعطوا.. اطلبوا تجدوا.. أقرعوا يفتح لكم»، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تشير إلى قوة الصلاة بلجاجة، خاصة أن الصلاة تعتبر حياة حب مع الله.









ويبث المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طوال فترة صوم الميلاد حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "فرح عظيم" وذلك على الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والقنوات القبطية، ويتأمل البطريرك من خلال "فرح عظيم" في انجيلي متى ومرقس.









تأتي فكرة "فرح عظيم" ، في إطار سعي قداسة البابا تواضروس الثاني إلى تقديم دراسة روحية مبسطة في إنجيلي متى ومرقس لتكون فرصة للوصول للفرح الحقيقي بميلاد السيد المسيح.









كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قدم خالص العزاء لنيافة الأنبا تادرس مطران إيبارشية بورسعيد ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص صموئيل يوسف، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.









ورحل عن عالمنا الأب المبارك القمص صموئيل يوسف سكرتير نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، عن عمر قارب الـ ٦٨ سنة وبعد خدمة كهنوتية امتدت لحوالي ٣١ سنة، خدم خلالها في سكرتارية مطرانية بورسعيد حيث ساهم في تأسيسها كما شارك في وضع مناهج التربية الكنسية وإعداد الخدام والتدريب، كما كان له دور كبير فى تأسيس مراكز تعليم اللغات والكمبيوتر بالمطرانية.







