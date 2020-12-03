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رياضة

كورونا يربك الحسابات.. استبعاد 5 ومفاضلة بين حكمين لإدارة نهائي الأهلي والطلائع

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 10:59 م
مباراة الأهلي وطلائع
مباراة الأهلي وطلائع الجيش
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يسرى غازى
تفاضل لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد بين ثنائى دولي من المنظومة التحكيمية لإدارة مباراة نهائى كأس مصر التى تجمع بين النادى الأهلي وطلائع الجيش بعد غد السبت على ملعب استاد برج العرب.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على حساب الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فيما نجح طلائع الجيش فى تخطى عقبة الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مصدر مطلع داخل الجبلاية إن لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة تفاضل بين الثنائى الدولى إبراهيم نورالدين وجهاد جريشة من أجل إدارة مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلى وطلائع الجيش الذى يقوده فنيا طارق العشري.

أضاف: اللجنة الرئيسية استبعدت الاستعانة بالثنائى محمد معروف ومحمود البنا لإدارة لقاء نهائى كأس مصر نظرا لسابق إدارتهما مباراتي نصف نهائى مسابقة الكأس بين الزمالك والطلائع والأهلي وزعيم الثغر.

أردف: كما خرج الحكم الدولى محمد عادل من قائمة الحكام المرشحين لإدارة نهائى كأس مصر نظرا لسفره إلى الجزائر للمشاركة فى إدارة إحدى مباريات تصفيات بطولة أمم أفريقيا 2021 فى الكاميرون.

تابع: واستبعدت اللجنة الرئيسية للحكام فى اتحاد الكرة أيضا الدولي أحمد الغندور نظرا لسفره أيضا إلى تونس للمشاركة ضمن الأطقم التحكيمية المقرر أن تدير مباريات دورة شمال إفريقيا التى يشارك خلال منافساتها منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين والمؤهلة إلى أمم إفريقيا للشباب فى موريتانيا مطلع العام المقبل.

أوضح أن الإصابة بفيروس كورونا تسببت فى استبعاد الحكم الدولي أمين عمر من الترشيح لإدارة مباراة نهائى كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش ودخوله فى العزل المنزلى من أجل الخضوع إلى بروتوكول العلاج تحت إشراف وزارة الصحة.

شدد على أن الأقرب إلى إدارة نهائى كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بعد مشاركته حكما رابعا فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك والذى توج خلاله المارد الأحمر بالنجمة التاسعة وحصده اللقب القاري بهدفين مقابل هدف.

نوه إلى أن الحكم الدولي جهاد جريشة له ذكريات وأزمات فى المباريات التى يديرها ويكون النادى الأهلي طرفا فيها لافتا إلى أن مسئولى النادى الأحمر لا يفضلون الاستعانة بجريشة لإدارة لقاء نهائى الكأس بعد غد السبت. 
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