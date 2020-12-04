زوجي لا يصلي ولا أعرف كيف أقنعه.. ماذا أفعل؟.. دار الإفتاء تجيب.. فيديو

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "زوجي لا يصلي ولا أعرف كيف أقنعه ، كل يوم يقول بكرة هبدأ وميصليش، فماذا أفعل؟.









وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزوجة تشكر على هذا الجهد ومحاولاتها مع زوجها للمواظبة على الصلاة، منوها بأنه من الممكن أن تحث زوجها على الصلاة معها وأنها لن تصلي إلا معه حتى يتشجع على ذلك.









عوامل تساعد على الصلاة

من بين العوامل التي تساعد على الانتظام في الصلاة ، هي الرفقة الحسنة التي تساعدك على العبادة والقرب من الله. ثانيا المداومة على ذكر الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأذكار تلين القلب وتجعله متعلقا بكل ما يحبه الله والنبي صلى الله عليه وسلم فستجد نفسك مقبلا على الطاعة وتاركا المعاصي.









كيف أواظب على الصلاة؟

يجب على الإنسان أن يقاوم هوى نفسه وأن يكون لديه همة وعزم والاستعانة بالله تعالى، وأن يلجأ إلى الله جل شأنه داعيًا أن يهديه على إقامة الصلاة، فيجب عليه بمجرد سماعه للأذان أن يترك العمل ويذهب للصلاة، فإن انتظم على ذلك ستصبح الصلاة شيئا أساسيًا فى حياته.









وعلى المسلم أن يدعى الله بأن يهديه ويشرح صدره ويستغفر الله كثيرًا ويستعيذ بالله كثيرًا ويتوضأ ويكثر من الصلاة على النبي.









كيفية الخشوع في الصلاة

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن الإنسان إذا لم يخشع في صلاته لا يشعر بحلاوة هذه الصلاة؛ فتصبح عادة بدلا من أن تكون عبادة.









وأضاف«جمعة» عبر صفحته الرسمية بـ« فيسبوك»، أن ترك العبادة يسُهل عندما نغفل، وعندما تشتد علينا الأمور؛ فننشغل في مرض الولد, وذهابهم إلى المدارس, ودخول المواسم.. إلخ.









وأشار إلى أن المشكلة هي قيام الإنسان بتحويل عبادته إلى مجرد عادة؛ موضحًا: "نريد أن نشعر بلذة العبادة, ولن نشعر بلذة الصلاة إلا بكثرة الذكر خارج الصلاة".









وأكد على أهمية ذكر الله كثيرًا خارج الصلاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ».









وتابع عضو هيئة كبار العلماء أن النبي ﷺ علمنا ختم الصلاة بـ(33 سبحان الله، 33 الحمد لله، 33 الله أكبر، ونختم بـ"لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله").







