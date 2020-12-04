إكرامي الشحات: بكيت لانتقال رمضان صبحي من الأهلي إلى بيراميدز

قال الكابتن إكرامي الشحات، أنه لم يكن يعرف بانتقال رمضان صبحي إلى النادي بيراميدز؛ مرددا «بكيت عندما عرفت ذلك من مسئول في النادي الأهلي وحاولت الاتصال به لكن هاتفه كان مغلقا».





وأشار خلال استضافته في برنامج «التاسعة»، المذاع على الفضائية المصرية: «اقسم بالله جوز بنتي متكلمش معايا في حاجة، وهو قاعد في مكان وأنا في مكان تاني»؛ لافتا إلى أن نجلته لم تخبره بأي شيء عن انتقال زوجها من النادي الأهلي.





وأكد إكرامي، أنه بكي بسبب التويتة التي كتبها نجله عن انتهاء علاقته بالأهلي؛ موضحا أن نجله يقدر على اللعب والعطاء خاصة أن سنه كبير 37 عاما؛ لافتا أن الوضع يختلف عن شوبير الذي كان يجلس بديلا له لأن شوبير وقتها كان صغيرا 24 عاما.





وأوضح إكرامي، أنه لا يتدخل أبدا في الشئون الداخلية لابنته وزوجها؛ منوها أنه وقت إعارته في إنجلترا عاد إلى الأهلي وهو لا يعلم شئ عن زوج بنته.





ولفت إكرامي، أنه ليس من المنطقي أن «يزعل» منه رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب لان الأمر ليس بيده_ على حسب تعبيره.





وتابع إكرامي: «أن بطولة افريقيا التي حصل عليها النادي الأهلي مؤخرا حسبت لرمضان صبحي وإكرامي لأنهما كانا مقيدين بالفريق».