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أخبار العالم

بايدن يزف بشرى سارة للأمريكيين بشأن لقاح كورونا

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:52 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيوزع بشكل عادل ومجاني على كل الأمريكيين.

وقال بايدن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "للقاح وبمجرد أن يصبح جاهزا بعد الموافقة عليه، "سنعمل أنا وكمالا هاريس على ضمان توزيعه بشكل عادل وفعال ومجاني على كل أمريكي".

وفي تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية قال بايدن إنه سيصدر أمرا بارتداء الكمامة في المباني الفيدرالية ووسائل النقل وذلك خلال الـ100 يوم الأولى منذ أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد في يناير المقبل.

وأضاف بايدن "تحدثت مع كبير خبراء الأمراض المعدية أنتوني فاوتشي وطلبت منه أن يكون مستشارا طبيا وعضوا في فريق مواجهة كورونا". 

وتابع: "سأكون سعيدا بتلقي لقاح كورونا بشكل علني".

وفي وقت سابق، توقع فاوتشي أن يتمكن أي أمريكي يريد لقاحًا ضد فيروس كورونا، من الذهاب إلى صيدلية والحصول عليه بحلول أبريل، لكن التحدي سيكون إقناع عدد كاف من الناس بعدم تأجيله.

وأوضح أن القضاء على الجائحة يعتمد على عاملين مهمين، وهما فاعلية اللقاح، ومدى إقبال الناس عليه، من أجل تشكيل مناعة مجتمعية كاملة.

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