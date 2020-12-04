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فن

عيد ميلاد محمد رجب .. تعرف على عمره

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:47 ص
محمد رجب
محمد رجب
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شروق ابراهيم
يحتفل اليوم الجمعة، الفنان محمد رجب، بعيد ميلاده ال٤٥، فهو من مواليد 4 ديسمبر 1975. 

وأعلن "رجب"، منذ عامين انفصاله عن زوجته السعودية "غدير"، في هدوء تام بعد أن تزوجا عام 2009 مؤكدا أنه سيحافظ على علاقتهما بسبب ابنهما يوسف. 


يواصل الفنان محمد رجب تصوير مسلسله الجديد «ضربة معلم» على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسليم باقي حلقات المسلسل المتبقية، الذي يُعرض حاليًا عبر عبر قناة CBC الفضائية. 

ويستكمل محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسل «ضربة معلم» خلال الفترة الحالية، في عدة أماكن متفرقة في القاهرة، على أن ينتهي من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل في أخر شهر ديسمبر الجاري. 

يذكر أن مسلسل «ضربة معلم» للفنان محمد رجب ومي سليم، قد بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت ٢١ نوفمبر، في تمام الساعة 8 مساء علي قناة CBC الفضائية. 

جدير بالذكر أن مسلسل "ضربة معلم" من  تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وبطولة محمد رجب، ومى سليم، ومحمد نجاتى، ورياض الخولى، ورانيا فريد شوقى، وهاجر أحمد، ومحمد عز، ومحسن منصور، وسلوى عثمان، وأنعام سالوسة، وياسمين البشبيشى، ودعاء حكم دعاء رجب، ومحمد الصاوى، وعدد آخر من الفنانين وتدرو أحداثه فى إطار شعبى.

"ضربة معلم" التعاون الثانى بين الثلاثى محمد رجب وإسماعيل فاروق وأحمد عبد الفتاح بعد النجاح الذى حققوه في مسلسل "الأخ الكبير"، وشارك فى بطولته عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور.

كانت آخر أعمال محمد رجب مشاركته فى مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، وظهر فى الحلقات الأولى كضيف شرف فى العمل، وهو من تأليف باهر دويدار، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج بيتر ميمى. 
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