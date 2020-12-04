أول هاتف ذكي فى العالم بكاميرا مختبئة أسفل الشاشة.. متاح للشراء في السعودية و الإمارات

أعلنت شركة ZTE الصينية رسميًا عن هاتفها الذكي ZTE Axon 20 5G، وهو الأول فى العالم بكاميرا أمامية مختبئة تحت الشاشة فى بدون أى نوتش أو ثقوب، بالإضافة لدعمه تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، الأمر الذى يكشف عن مستقبل جديد لشاشات الهوافت الذكية بدءًا من العام المقبل.
وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، وبالرغم من عدم كشف ZTE عن سعر الهاتف بعد، ولكن يمكنك حجز نسختك من الهاتف ببريدك الإلكتروني، حيث سيمكنك إستلامه فى 21 ديسمبر الجاري، من خلال هذه الدول بشكل أولي.
1- اليابان
2- الإتحاد الأوروبي
3- بريطانيا
4- كوريا الجنوبية
5- تايلاند
6- ماليزيا
7- الفلبين
8- الإمارات العربية المتحدة
9- المملكة العربية السعودية
10- أوكرانيا
11- جنوب إفريقيا
مواصفات الهاتف