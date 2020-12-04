أول هاتف ذكي فى العالم بكاميرا مختبئة أسفل الشاشة.. متاح للشراء في السعودية و الإمارات

، وهو الأول فى العالم بكاميرا أمامية مختبئة تحت الشاشة فى بدون أى نوتش أو ثقوب، بالإضافة لدعمه تقنية إتصال الجيل الخامس 5G، الأمر الذى يكشف عن مستقبل جديد لشاشات الهوافت الذكية بدءًا من العام المقبل.

حجز نسختك من الهاتف ببريدك الإلكتروني، حيث سيمكنك إستلامه فى 21 ديسمبر الجاري، من خلال هذه الدول بشكل أولي.

وبحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، وبالرغم من عدم كشف

1- اليابان

2- الإتحاد الأوروبي

3- بريطانيا

4- كوريا الجنوبية

5- تايلاند

6- ماليزيا

7- الفلبين

8- الإمارات العربية المتحدة

9- المملكة العربية السعودية

10- أوكرانيا

11- جنوب إفريقيا

مواصفات الهاتف





يأتي هاتف ZTE Axon 20 5G بشاشة من نوع OLED قياس 6.92 بوصة، وبسرعة تحديث 90 هيرتز فى الثانية، بالإضافة إلى ٤ كاميرات خلفية، تأتى الكاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل مع كاميرات و 8 و 2 و 2 ميجابكسل، أما كاميرا السيلفى تحت الشاشة فبدقة 32 ميجابكسل.





جاء الهاتف بمعالج من نوع Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G، مع ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 6 و 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة إضافية.





ويحتوى هاتف ZTE Axon 20 5G على بطارية سعة 4220 مللى أمبير تعدم الشحن السريع بقوة 30 واط، كما يتوفر الهاتف بعدد من الألوان منها الأسود والأبيض والبنفسجي والذهبي.



