حدث ليلا .. فيفا يمهل اتحاد الكرة 48 ساعة لتحديد موقف مرتضى منصور.. حبس رجل الأعمال الإخواني صفوان ثابت 15 يوما.. وأول تعليق من صاحب فيديو سماح بنت شهاب

نشر موقع صدى البلد، عددًا من الأخبار المهمة في مختلف المجالات على الساحتين المحلية والعالمية خلال ساعات الليل الأولى وحتى صباح اليوم الجمعة، الموافق 4 ديسمبر، نرصد أبرزها في السطور التالية:

قال الإعلامى إسلام صادق إن الاتحاد الدولة لكرة القدم "فيفا"، استفسر من اتحاد الكرة المصري عن الموقف القانونى لمرتضى منصور رئيس الزمالك الموقوف بقرار من وزارة الشباب والرياضة.

وأسندت للمتهم اتهامات مشاركة جماعة إرهابية أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعماله.

تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو في الساعات القليلة الماضية على فيس بوك لشاب عشريني يدعى مصطفى من كفر الشيخ أثار استياء الرواد و طالبوا القوات الأمنية بالتحرك للقبض عليه بعد ما قام به من تصوير مقطع يهين فيه إحدى الفتيات و يفشي أسرار علاقته بها على مرأى و مسمع السكان في الشارع .

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، مساء أمس الخميس، أن لقاح فيروس كورونا المستجد سيوزع بشكل عادل ومجاني على كل الأمريكيين.