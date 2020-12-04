حكم زيارة القبور يوم الجمعة.. وأفضل دعاء للميت

حكم زيارة القبور يوم الجمعة ،
يستحب زيارة المقابر والدعاء للأموات في أى وقت دون الالتزام بوقت محدد، وهناك بعض الآثار تقول "إن الله يطلق الأرواح
يوم الجمعة" وبعض العلماء يستأنسون بهذه الآثار مع العلم أن بها ضعفا.
هل زيارة القبور من الأعمال الصالحة؟
في زيارة القبور منافع يستحب تحصيلها، ولهذا أمر النبي ﷺ بزيارة القبور لتحصيل هذه المنافع العظيمة فقال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ . مسند أحمد
وكان النبي يزور قبر أمه ففي صحيح مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ قَبْرَ أُمِّهِ، فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ.
هل يشعر الميت بمن يزوره
الميت يشعر بمن يزوره، وقد ورد في بعض الآثار إن روح الميت تكون حاضرة عند قبره، وتكون أكثر حضورا من عصر يوم الخميس إلى فجر يوم السبت، ولذا كان المصريون قديما يخصصون يومي الخميس والجمعة لزيارة القبور.
حكم زيارة الحائض للقبور
الحائض لا يختلف حكمها عن غيرها في شأن زيارة القبور، فقد ذهب الجمهور إلى أنها جائزة.
استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكركم الآخرة". رواه أحمد.
ويستدل على جواز الزيارة بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عائشة رضي الله عنها: أن جبريل قال له: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين المسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
زيارة القبور للنساء
قال الشيخ عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زيارة القبور للمرأة إذا التزمت بالآداب الشرعية فهي جائزة ولا شيء فيها.
وأضاف أمين الفتوى، فى إجابته عن سؤال «هل زيارة المقابر للنساء حلال أم حرام؟» عبر الصفحة الرسمية للدار، أن زيارة النساء للقبور حلال ولكن إذا التزمن بالآداب الشرعية، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( أَلا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاثٍ ثُمَّ بَدَا لِي فِيهِنَّ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، ثُمَّ بَدَا لِي أَنَّهَا تُرِقُّ الْقَلْبَ وَتُدْمِعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الآخِرَةَ فَزُورُوهَا ولا تَقُولُوا هُجْرا... الحديث»؛ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الآخِرَةَ».
ومر النبى صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكى عند قبر، فقال: اتقى الله واصبري. قال ابن حجر فى الفتح محتجًّا بالحديث على جواز زيارة النساء للقبور لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر.
دعاء زيارة القبور
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان. اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا اللهم اجعل ذريته سترًا بينه وبين نار جهنم. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداع إذا دعاك، يا حنّان يا منّان يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد أعطِ المتوفى من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء ما له من نفاد من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيمًا من رب عظيم، عطاء أنت له أهل، عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.
اللهم ثبته بالقول الثابت، وارفع درجته، واغفر خطيئته، وثقل موازينه. اللهم احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم عامله بما أنت أهله، ولا تعامله بما هو أهله. اللهم استقبله عندك خالٍ من الذنوب والخطايا، وأنت راضٍ عنه غير غضبان عليه. اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وذرية خيرًا من ذريته، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين.