حكم زيارة القبور يوم الجمعة.. وأفضل دعاء للميت

دعاء زيارة القبور





اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم بيض وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم يمن كتابه، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفّه على الإيمان. اللهم أظله تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتبه عندك من الصالحين والصديقين والشهداء والأخيار والأبرار.





اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، كبيرنا وصغيرنا اللهم اجعل ذريته سترًا بينه وبين نار جهنم. اللهم يا باسط اليدين بالعطايا، يا قريب يا مجيب دعوة الداع إذا دعاك، يا حنّان يا منّان يا رب يا أرحم الراحمين، يا بديع السموات والأرض، يا أحد يا صمد أعطِ المتوفى من خير ما أعطيت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، عطاء ما له من نفاد من مالك خزائن السماوات والأرض، عطاء عظيمًا من رب عظيم، عطاء أنت له أهل، عطاء يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك.



