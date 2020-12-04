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فن

بعد إثارة الجدل.. صورة جديدة لـ بسنت نور الدين في القاهرة السينمائي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
بسنت نور الدين
بسنت نور الدين
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سعيد فراج
نشرت بسنت نور الدين -المرشدة السياحية وإحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي-صورة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ظهرت فيها مع الفنانة جميلة عوض، على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وعلقت بسنت نور الدين، على الصورة قائلة: «جميلة عوض ؛ هى جميلة اسمًا و صِفةً.. اسعدتينى يا جميلة بمعرفتك اولا و بحبك لفيديوهاتى ثانيا». 

تصدرت بسنت نور الدين، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.

كتبت المرشدة السياحية وإحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي بسنت نور الدين منشورًا على حسابها بموقع "فيسبوك"، شكت فيه من تداول سيرتها وصورها في خضم الضجة المثارة حول أنباء غير مؤكده عن ارتباط زوجها السابق الداعية الشاب معز مسعود والممثلة حلا شيحة.

بسنت نور الدين ومعز مسعود

وكتبت بسنت نور الدين في منشورها "كلنا كبشر طبيعيين لما بنمر بتجربة صعبة .. بيتاخد كتير من روحنا وعمرنا لغاية لما بنعرف نتجاوزها ..و لما بنفتكرها ..غصب عننا بيصحى فينا جزء من الألم".

وأضافت "من الأذى الشديد ان اللي حواليك يتعاملوا معاك كإنك ”شيء” مش انسان .. يستخدموا صورتك و يخوضوا فى حياتك الشخصية علشان انت شخصية مشهورة .. وكإن المشهور مش انسان من روح و دم وإحساس".

وتابعت "افتح السوشيال ميديا ألاقي حياتى مشاع .. صورتي ضمن مجموعة صور فيها غزل و ضحك بسبب قدر ربنا ”سبحانه وتعالى“  كتبه عليا اني امر بيه ، و خلاص القدر عدى و انتهى من حياتي .. انا مش حلوي مغطاة و غيرى مش حلوى مكشوفة.. و ماحدش فينا مُجرد صورة برقم بيتعد تبع حد..انا اختك و هي قد تكون بنتك .. الكلام ده مؤذي لينا و لأهلنا".

وختمت بالقول : "بلاش حُب الشير و اللايك يطغى على انسانيتنا ..و دعوا الخلق للخالق.. دا ”اماطة الأذى عن الطريق صدقة ” .. فما بالكم ”بإماطة الأذى عن مشاعر الناس“.

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