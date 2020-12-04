وفاة النائب فوزي فتي عضو مجلس النواب بالدقهلية

توفي الي رحمة الله تعالي صباح اليوم النائب فوزي فتي عضو مجلس النواب دائرة أجا ونائب القائمة الوطنية بالدقهلية وستقام الجنازة عصر اليوم بساحة مسجد النور بقرية ميت ابو الحسين مركز أجا بجور الكوبري الرئيسي وسيقام سرادق العزاء غدا بساحة المسجد وللعزاء تلغرافيا منزل النائب فوزي فتي ميت ابو الحسين مركز أجا.

ورفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، أول نوفمبر على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020.





وأخذ عبدالعال، رأي النواب قبل قرار رفع الجلسة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بموعد إعلان نتائج الانتخابات رسميًا، ممازحًا النواب الناجحين: "لازم تاخدوا فرصة علشان تحتفلوا".





وشهدت الجلسة الأخيرة، الموافقة على فرض حالة الطوارئ، ونقل أموال وممتلكات مجلس الشورى الملغي لمجلس الشيوخ.





كما شهدت الجلسة الموافقة على عددٍ من الاتفاقيات الدولية والقوانين، في مقدمتها قانون تحسين الأحوال المالية للمعلمين، فضلًا عن رفض الحصانة عن النائب خالد بشر.





ووافق مجلس النواب في جلسته العامة الأخيرة، على ستة قرارات صادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية.





وشملت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2020 بشأن عقد تمويل تسهيل التصحيح الهيكلي “السادس” بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى، بمبلغ 153 مليونا و475 ألف دينار عربى حسابى، بما يعادل نحو 630 مليون دولار، والموقع في القاهرة بتاريخ 19 يوليو 2020.





كما تضمنت القرارات، قرار رئيس الجمهورية رقم 583 لسنة 2020 بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية، وبنك التنمية الإفريقي، حول برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر، بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في 8 يوليو 2020.





ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 477 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول (أرضي).