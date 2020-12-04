خطر ينتظر الأهلي .. طارق العشري لا يخسر نهائي كأس مصر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه طلائع الجيش غدا السبت في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية في نهائي بطولة كأس مصر .





ووصل فريق الأهلي إلى نهائي البطولة بعد الفوز علي الاتحاد السكندري بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد بينما وصل طلائع الجيش بقيادة طارق العشري بعد إقصاء الزمالك في نصف نهائي البطولة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.





قاد طارق العشري فريقه الي تحقيق مفاجأة كبري في البطولة الحالية من كأس مصر حيث نجح في إقصاء الزمالك وصيف الدورى وبيراميدز صاحب المركز الثالث .





طارق العشري يمتلك بطولتى كأس مصر حينما كان يدرب فريق حرس الحدود في مشواره التدريبي أحدهما كان على حساب الأهلي في عام 2009/2010، حيث انتصر الفوز على المارد الأحمر بركلات الترجيح بنتيجة (5-4) بعدما انتهت المباراة بالتعادل بهدف لمثله .





وكانت البطولة الأولى لطارق العشري مع حرس حدود في نهائي بطولة كأس مصر عام 2008/2009 وحقق الفوز على إنبي بر كلات الترجيح بنتيجة (4-1) بعدما انتهت المباراة بالتعادل (1-1).





يبحث طارق العشري عن تحقيق انجاز تاريخي لفريق طلائع الجيش وحصد أول بطولة في تاريخه الا انه يصطدم بالاهلي بقيادة موسيماني الذى يسعي لتحقيق موسم تاريخي بعدما حقق بطولة الدوري المصري وبطولة دورى ابطال افريقيا وسعيه لتحقيق ثلاثية تاريخية.





ويلاحق الاهلي رقم سلبي حيث حقق بطولة كأس مصر منذ عام 2007 مره واحده فقط عام 2016/2017 علي الرغم ان الاحمر صاحب الرقم القياسي والأكثر تتويجا بها برصيد 36 مرة .