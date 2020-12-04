ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تشارك في ندوة التحول الرقمي في الجامعات المصرية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 01:57 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقى
عقدت منظمة QS للتصنيف العالمي بالتعاون مع مؤسسة Coursera لمنصات التعلم عن بعد ندوة عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية وتأثيره على التعليم في ظل الوضع العالمي الراهن. 

شارك في الندوة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم مع نخبة من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والخبراء في مجال التعليم الجامعي في العالم. 
  
تم خلال الندوة استعراض جهود جامعة عين شمس لتطوير التعليم الجامعي وتطبيق التعلم الهجين علي أسس ومعايير وضوابط وضعتها إدارة تطوير التعليم بالجامعة . 
  تمتلك جامعة عين شمس نظامًا متكاملًا لإدارة التعلم الالكتروني وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية. وحرصا من إدارة الجامعة على تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعامل بكفاءة في بيئة التعلم الافتراضي، وضعت إدارة تطوير التعليم خطة متكاملة للتدريب والدعم الأكاديمي والفني المستمر بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية في هذا المجال. 

مع اعتبار إمداد الطلاب بالمهارات اللازمة للتكيف مع بيئة التعلم عن بعد من أولويات الجامعة في المرحلة الحالية. وفي سياق اخر تستضيف جامعة عين شمس برئاسة ورعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و رعاية أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، عالم المصريات و وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٩ من ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة. 

حيث يكشف أسرار الفراعنة في حوار مفتوح مع الطلاب ، وذلك ضمن فاعليات الموسم الثقافي للجامعة و الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم و الطلاب و أسرة من أجل مصر المركزية. 

  والندوة من تنسيق أ.د. ممدوح الدماطي أستاذ الآثار ووزير الآثار الأسبق و أ.د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة عين شمس يتفقد قاعات الدراسة الجديدة بكلية الألسن

ألسن عين شمس تستضيف فريق وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات الجامعة خلال ندوة بعنوان "مكافحة العدوى"

الدخول بالكارنيه .. نظام مميكن جديد على بوابات جامعة عين شمس

22 نوفمبر "سوق العمل باللغة الألمانية" ندوة لطلاب الفرقة الثالثة و الرابعة بألسن عين شمس

طلاب عين شمس يشاركون في بارالمبياد الجامعات المصرية لذوي الإعاقة

رئيس جامعة عين شمس ونائبه يلتقيان طلاب المدينة الجامعية في المسجد

ترشيحاتنا

انفجار ثاني أكبر مصفاة للنفط بدولة جنوب أفريقيا

إنسان عنيف.. قصة خلاف محمد رجب وسارة سلامة قبل 4 سنوات

يوم مصرى حقيقى.. الملياردير محمد حديد يركب الحصان فى الأهرامات ويلتقط صورا بجوار أبو الهول

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

يرقي للتهديد.. الإمارات توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ أمريكا بشأن إف -35

Advertisements

بعد شائعات طلاقها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة: عاوز أشوفك مرتاحة في اختياراتك

الشارع كله شارك معايا.. صاحب فيديو سماح لـ "صدى البلد": مفيش سماح أصلا والموضوع كله هزار

بعد قليل.. مرتضى منصور يكشف المؤامرة على الزمالك

الأرصاد: مرتفع جوي يضرب البلاد غدا.. وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية

ردد الشهادتين وشوفته في الجنة.. القصة الكاملة لمجزرة السيفا بالقليوبية ..فيديو وصور

الأرصاد: أمطار على السواحل والطقس دافئ بكافة الأنحاء.. والقاهرة تسجل 22 درجة

أخبار الرياضة .. أول تعليق رسمي من الأهلي على التعاقد مع زيزو .. مرتضى منصور يثير الجدل مجددًا

بعد تهديد نهضة بركان بالانسحاب.. تعرف على مصير مباراة السوبر الأفريقي

نادي القرن الـ21 .. ترتيب الأهلي بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحتوي غضب كهربا ويعلن جاهزيته لنهائي كأس مصر

ضبط عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية بالجيزة

أبرز غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش.. كيف يسد موسيماني الثغرات في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض أسعار سوبارو subaru xv 2021 اليوم في مصر.. صور

4 طرق غير تقليدية لعمل المحشى للشيف شربيني.. أغربها الشبت

genesis gv80 أفخم suv من جينيسيس تعمل بالذكاء الاصطناعي.. فيديو وصور