جامعة عين شمس تشارك في ندوة التحول الرقمي في الجامعات المصرية





شارك في الندوة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و الدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و أ.د. منى عبدالعال مدير إدارة تطوير التعليم مع نخبة من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والخبراء في مجال التعليم الجامعي في العالم.

تم خلال الندوة استعراض جهود جامعة عين شمس لتطوير التعليم الجامعي وتطبيق التعلم الهجين علي أسس ومعايير وضوابط وضعتها إدارة تطوير التعليم بالجامعة .

تمتلك جامعة عين شمس نظامًا متكاملًا لإدارة التعلم الالكتروني وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية. وحرصا من إدارة الجامعة على تأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعامل بكفاءة في بيئة التعلم الافتراضي، وضعت إدارة تطوير التعليم خطة متكاملة للتدريب والدعم الأكاديمي والفني المستمر بالتعاون مع كبرى المؤسسات العالمية في هذا المجال.





مع اعتبار إمداد الطلاب بالمهارات اللازمة للتكيف مع بيئة التعلم عن بعد من أولويات الجامعة في المرحلة الحالية. وفي سياق اخر تستضيف جامعة عين شمس برئاسة ورعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس و رعاية أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب و أ. د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ، عالم المصريات و وزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر والنصف من ظهر يوم الأربعاء الموافق ٩ من ديسمبر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.





حيث يكشف أسرار الفراعنة في حوار مفتوح مع الطلاب ، وذلك ضمن فاعليات الموسم الثقافي للجامعة و الذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قطاع التعليم و الطلاب و أسرة من أجل مصر المركزية.





والندوة من تنسيق أ.د. ممدوح الدماطي أستاذ الآثار ووزير الآثار الأسبق و أ.د. جيهان رجب وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و تحت إشراف أ.سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عقدت منظمة QS للتصنيف العالمي بالتعاون مع مؤسسة Coursera لمنصات التعلم عن بعد ندوة عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية وتأثيره على التعليم في ظل الوضع العالمي الراهن.