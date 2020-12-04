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محافظات

حدث فريد.. طبيب تحاليل يتبرع بـ عقيقة ابنته لدولة أفريقية

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 03:46 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أنغام الجنايني
احتفل الدكتور أحمد زكريا، طبيب تحاليل، وأحد أبناء قرية الرياينة المُعلق التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، بقدوم طفلته الأولى فيروز، من خلال عمل عقيقة لها في دولة مالاوي إحدى دول جنوب شرق أفريقيا.


وقال والد الطفلة إن الكثيرين يحييون سنة رسول الله صلى عليه وسلم بعمل عقيقة لأطفالهم سواء ذكر أو أنثى بين أهلهم وذويهم وهو ليس بالشئ الخاطئ إلا أنه تقليدي، وعندها فكرت في طريقة غير تقليدية للاحتفال بقدوم مولودتي الجديدة، مضيفا ساعدني في ذلك أحد أصدقائي من أبناء محافظة أسيوط عندما أعلن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إمكانية تقديم تبرعات للذبائح لصالح بعض دول جنوب شرق أفريقيا.

وأوضح عمر عبد الرحمن، طالب في كلية الهندسة بجامعة أسيوط، ومسؤول عن إرسال المبالغ المالية للجمعيات، إنه يتم التنسيق مع مسؤولي الجمعيات الخيرية سواء في مصر أو خارجها، ويتم إرسال المبالغ المالية لهم بقصد مساعدة هذه الدول.

وأشار إلى أن المبالغ التي يرى البعض أنها بسيطة إلا أنها تساعد في إدخال كثير من السرور على الحالات التي يجرى مساعدتها في تلك الدول.

من الجدير بالذكر أن طلاب تجارة إنجليزي دفعة 2019 وزملائهم من طلاب جامعة سوهاج، استبدلوا إقامة حفلات التخرج بحفر 4 آبار مياه ارتوازية بدولة بنجلاديش تحت مسمى مشروع سقيا الماء ووصفوها ب”الصدقة الجارية”.

وذلك لإدخال السرور والفرحة على سكان الأماكن التي حفرت فيها الآبار، وهو ما ظهر على وجوه الأطفال والسيدات الذين التفوا حول هذه الآبار لتعبئة المياه النقية في الأواني والزجاجات لسد احتياجاتهم المنزلية.
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