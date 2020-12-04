حكم الشرع في تصنيع الباروكة

ورد سؤال للدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية حكم العمل في الشعر الصناعي " الباروكة".





أوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن هذا العمل جائز ولا شيء فيه وكل شيء يمكن استعماله إما في الحلال أو الحرام، أما عمل الباروكة يجوز بيعه ولا حرج في ذلك.





وأضاف أن الشعر الصناعي يجوز للمرأة التزين به لزوجها، والمستعمل هو المسئول عن تصرفه.





وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته "شعري خفيف وأسأل عن حكم لبس الباروكة للزوجة من أجل زوجها في المنزل؟





وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ما تفعله هذه المرأة حلال ولا حرمة فيه على الإطلاق، وما ورد في الحديث "لعن الله الواصلة والمستوصلة" استثنى منه العلماء أن تتزين المرأة لزوجها لأن في ذلك غرض التجميل.





وأشار إلى أن الباروكة ليست من الوصل، فالوصل هو ربط الشعر بالشعر ، أما الباروكة فهي وضع الشعر على الشعر.





حكم وصل الشعر

وصل الشعر إمّا أن يكون بشعر الآدمي رجلًا كان أم امرأة، وإمّا أن يكون بشعر غير الآدميّ كالحيوانات والبهائم ممّا يُشابه شعر الإنسان في الصفات والشكل، وإمّا أن يكون بغيرهما من المَصنوعات الحديثة. ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة وصل الشعر بشعر الآدمي سواء كان شعر رجلٍ أو امرأة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة).





علة تحريم وصل الشعر