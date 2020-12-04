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رياضة

كلوب يكشف موقف المصابين من مواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 04:53 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
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محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول موقف مصابي الريدز، من مباراة وولفرهامبتون، المقرر لها غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون:" لا أعلم بعد موقف أرنولد  وكيتا من مباراة الغد، الثنائي سيشاركا في  تدريبات اليوم، ودخولهما قائمة الفريق سيتوقف على حالتهما".

وتابع:" هناك فرصة لدخول أرنولد ويكتا قائمة المباراة، لكن لا أعرف ما إذا كان سيصبح بمقدورهما اللعب أم لا".

وواصل كلوب:" دخولهما القائمة سيعني جاهزيتهما بكل تأكيد، لكن لا أعلم ما إذا يستطيعان المشاركة  من البداية، أم سيجلسان على دكة الاحتياط".

وأشار كلوب:" بخلاف أرنولد ونابي كيتا، لن تشهد مباراة وولفرهامبتون عودة أيا من المصابين الآخرين".

وأوضح كلوب، بالنسبة لحالة تشامبرلين، فاللاعب بدأ يؤدي تدريبات خفيفة بالكرة ويشارك في العمليات الإحمائية بانتظام، أتوقع أن يصبح بإمكانه القيام بما هو أكثر خلال الأيام القادمة، وعندها سنحدد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية".

كان فريق ليفربول سقط في فخ التعادل 1 - 1 أمام برايتون في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يحتل وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، خلف توتنهام المتصدر بفارق الأهداف، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 17 نقطة.

في سياق آخر، أعلنت رابطة الدوري الدوري الإنجليزي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، خلال شهر نوفمبر الماضي.

وشهدت قائمة المرشحين غياب النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وضمت قائمة المرشحين كلا من بن تشيلويل " تشيلسي"، جاك جريليش  " أستون فيلا"، برونو فيرنانديز  " مانشستر يونايتد" ، إيميل هويبيرج " توتنهام" أنجيلو اوجبونا " وست هام"، وارد براوس " ساوثهامبتون.
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