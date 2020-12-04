مصرع بائع خضار وإصابة والده في تصادم سيارة بـ كارو بـ طوخ

شهد طريق طوخ - شبين القناطر بمحافظة القليوبية حادث تصادم مروعا عند قرية عرب الحصوة إذ اصطدمت سيارة ملاكي بعربة كارو مما أسفر عن مصرع بائع خضار وإصابة والده وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت النيابة بالدفن.









تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد تامر موسى مأمور مركز شرطة طوخ يفيد تلقيه بلاغا بوقوع حادث تصادم بين عربة كارو وسيارة ملاكي، على طريق طوخ - شبين القناطر ووجود جثة ومصاب.





وانتقل المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن الحادث وقع بين العربة والملاكي عند قرية عرب الحصوه.





وأسفر الحادث عن مصرع "سيد. م. ا" 21 سنة بائع خضار وإصابة والده وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر وتحرر محضر بالواقعة وصرحت النيابة بدفن الجثة.





من ناحية اخري تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية من السيطرة على حريق شب بمخزن شمع بأحد العقارات بالمنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة وهو ما نتج عنه إصابة مواطن، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطار من العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية عن تلقيه بلاغا بنشوب حريق بالعقار رقم 26 شارع خيرى بالمنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وتمت السيطرة على الحريق.





وبالمعاينة تبين أن الحريق نشوب في الدور الأراضي للعقار وهو عبارة عن مخزن شمع، كما تبين إصابة "سامح ر ر" صاحب العقار والمزن وتم نقله لمستشفى ناصر العام وتمت السيطرة على الحريق على الفور وأسفر الحريق عن حرق محتويات المخزن بالكامل وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





من ناحية اخرى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة القليوبية من انتشال جثة شاب مات غرقا بنيل فرع دمياط بالقرب من كوبري محمد علي بالقناطر الخيرية وتم نقل جثة المتوفى للمستشفى وتحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات المائية بالعثور على جثة " محمد ب " مقيم بالقناطر الخيرية غارقا بمياه النيل في فرع دمياط بالقرب من كوبري محمد علي وتم انتشال جثتة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري ونقل المتوفى للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.