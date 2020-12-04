بـ 5 مليارات جنيه| وزيرة التضامن تكشف تفاصيل دعم ذوي القدرات الخاصة

قدمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة لكل شخص من ذوي القدرات الخاصة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي وافق أمس، 3 من ديسمبر.





وقالت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:"الوزارة خلال العام الماضي، عملت على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون ذوي القدرات الخاصة، ودعمت ما يقرب من مليون و100 ألف شخص من أصحاب القدرات الخاصة، بتكلفة تصل 5 مليارات جنيه ، وأصدرت 500 ألف بطاقة من بطاقات الخدمات المتكاملة، وقريبا تُصدر 300 ألف بطاقة أخرى.





وأشارت إلى أن الوزارة استغلت فترة أزمة فيروس كورونا لإعادة تأهيل المكاتب الخاصة بتقديم خدمات ذوي القدرات الخاصة، كما أن الوزارة وظفت 4.5 ألف شخص، وقدمت قروضًا لأكثر من 30 ألف شخص، و"بنك ناصر" أتاح دراجات بخارية للقادرين على العمل منهم لاستخدامها في كسب الرزق.





وشددت على أن الوزارة أسهمت في دعم كليات الفنون النوعية بمترجمي الإشارة، وهناك العديد من الأمور التي عملت فيها الوزارة مع القطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، لدعم ذوي القدرات الخاصة..