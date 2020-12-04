فوائد البطاطا المشوية في الشتاء

تعد البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة مميزة خاصة في فصل الشتاء، حيث تمدك بالدفء والطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.





وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول البطاطا المشوية.





من فوائد البطاطا الحلوة ما يلي:





1- لا تحتوي على كميّةٍ كبيرة من السكريات على عكس الأنواع الأخرى، لذا يمكن اعتبارها البديل الأفضل لمن يعاني من ارتفاع السكر في الدم.





2- تقوي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والفيروسات. تحمي العين من الإصابة بالأمراض.





3- تنظّم ضربات القلب، وتقي الأوعية الدموية والشرايين من التصلب.





4- تقوي الأسنان والعظام وبالتالي تقي من الإصابة بهشاشة العظام مع التقدّم في السن.





5- تُسهم في زيادة نسبة الكولاجين في الدم.





6- تسرّع عملية التئام الجروح.





7- تخلص الجسم من السموم.





8- تنظم عملية إنتاج الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء في الجسم، وبالتالي تلافي الإصابة بالأمراض المستعصية.





9- تحدّ من التوتر وتساعد على الاسترخاء بفضل وجود كميات كبيرة من الكالسيوم فيها.





10- تؤثر ظهور علامات الشيخوخة بسبب وجود مضادات الأكسدة.





11- تساعد في خسارة الوزن؛ لأنّ كميّة الماء والألياف الموجودة فيها تبقيها في المعدة فترةً أطول، الأمر الذي يقلّل الشعور بالجوع.



