ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

فوائد البطاطا المشوية في الشتاء

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 09:30 م
البطاطا المشوية
البطاطا المشوية
Advertisements
رنا عصمت
تعد البطاطا الحلوة المشوية وجبة خفيفة مميزة خاصة في فصل الشتاء، حيث تمدك بالدفء والطاقة، وتعزز مناعتك وصحة قلبك وشرايينك، إذ تعتبر مصدرًا غنيًا للعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة القوية، بالإضافة إلى الألياف الغذائية.

وقدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الفوائد الصحية لتناول البطاطا المشوية.

من فوائد البطاطا الحلوة ما يلي:

1- لا تحتوي على كميّةٍ كبيرة من السكريات على عكس الأنواع الأخرى، لذا يمكن اعتبارها البديل الأفضل لمن يعاني من ارتفاع السكر في الدم. 

2- تقوي جهاز المناعة لمحاربة الأمراض والفيروسات. تحمي العين من الإصابة بالأمراض.

3- تنظّم ضربات القلب، وتقي الأوعية الدموية والشرايين من التصلب. 

4- تقوي الأسنان والعظام وبالتالي تقي من الإصابة بهشاشة العظام مع التقدّم في السن.

5- تُسهم في زيادة نسبة الكولاجين في الدم.

6- تسرّع عملية التئام الجروح.

7- تخلص الجسم من السموم.

8- تنظم عملية إنتاج الخلايا الحمراء والخلايا البيضاء في الجسم، وبالتالي تلافي الإصابة بالأمراض المستعصية.

9- تحدّ من التوتر وتساعد على الاسترخاء بفضل وجود كميات كبيرة من الكالسيوم فيها.

10- تؤثر ظهور علامات الشيخوخة بسبب وجود مضادات الأكسدة.

11- تساعد في خسارة الوزن؛ لأنّ كميّة الماء والألياف الموجودة فيها تبقيها في المعدة فترةً أطول، الأمر الذي يقلّل الشعور بالجوع.

12- مضادة للالتهابات والفطريات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فوائد فاكهة الكاكا

تعزز صحة القلب ومفيدة لمرضى السكر.. ٨ فوائد للبطاطا الحلوة فى الشتاء

لفصل الشتاء.. ثمرة واحدة يوميا من البطاطا تمنحك الشعور بالدفء والشبع

فوائد البطاطا الحلوة

أفضل 10 أطعمة تساعد على التدفئة في الشتاء

ترشيحاتنا

سباب وألفاظ خادشة.. مشاجرة في كواليس مسلسل أحمد السقا وأمير كرارة

المقاولون العرب يضرب بطل جيبوتي بـ خماسية في الكونفيدرالية الإفريقية

أسباب لن تصدقها وراء الإصابة بـ ديسك الرقبة

احذروا أفشة.. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر طلائع الجيش قبل نهائي الكأس

نجوم في مرمى شائعات الطلاق.. عمرو دياب وتيم حسن الأبرز

مفاجأة صادمة.. العليا للفيروسات: زيادة متوقعة لإصابات كورونا في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات إلهام شاهين

أسباب لن تصدقها وراء الإصابة بـ ديسك الرقبة

نشرة المرأة والصحة.. دراسة: لا يوجد لقاح لـ كورونا فعال 100%.. منى زكي تبهر متابعيها بإطلالة شتوية جذابة