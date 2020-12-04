خبير أوبئة: ديسمبر ذروة الموجة الثانية لفيروس كورونا

قال الدكتور إسلام عنان، خبير الأوبئة، إن شهر ديسمبر هو بداية الذروة في الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.





واكد عنان في تصريحات لصدي البلد، ان ارقام الاصابات الحادة في ازدياد كل يوم، مطالبًا بالاتي لتقليل الإصابة بفيروس كورونا:





١ - ارتدي كمامة طبية بجودة عالية.





٢ - تجنب اماكن مقفولة زحمة ولو لازم خليك بالماسك.





٣ - المس كل حاجة بايدك الشمال وخلي اليمين دايمًا نظيفة وجوا جيبك عشان تلمس وشك والماسك عند الضرورة.





٤ - تجنب السلام بالايدي انت (لو اضطريت او نسيت يبقى خلي يدك اليمين هي اللي بتلمس كل حاجة في نقطة ٣).





٥- البس الماسك في الاماكن المفتوحة الكام شهر، لأن الملتزمين عددهم قليل للاسف.





٦- الشتاء سيجعل بقاء الفيروس عالسطح لمدة طويلة، لا تلمس اي سطح الا بعد تنظيفه وتطهيره.





٧- تجنب تجمعات لاكتر من ٦ افراد حتى في مكان مفتوح قدر الامكان.

٨- لو لازم تركب مواصلات زحمة لازم ماسك طبي جيد ويدك لو لمست اي شي تتغسل ٣٠ ثانية قبل ما تلمس وشك.





٩- احمي عيلتك بعدم الدخول للبيت بدون السلام، حتي الاستحمام.





١٠-عدم الاحراج من الالتزام.





١١- لبس الماسك طبي أفضل من لبسه ماسك اكسجين في عناية مركزه.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الخميس، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103082 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 432 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 117156 حالات من ضمنهم 103082 حالة تم شفاؤها، و 6713 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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