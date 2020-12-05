عمرو الليثي يلقن والدي "أحمد بائع الليمون" درسا على الهواء

وجه الإعلامي عمرو الليثي، رسالة نارية لأبوي أحمد بائع الليمون ، مؤكدا أنهما لا يستحقان أن يكون لهما طفلا.





وأضاف الليثي، في برنامج واحد من الناس، المذاع عبر شاشة الحياة، مساء أمس الجمعة، أنه :«أبوه وأمه اللي معندهمش ريحة الدم، وعايشين على قيد الحياة ازاي، ومعندهمش رائحة الإنسانية، ولا يستحقون أن يكون لهما أبن من الأساس».





وطالب الإعلامي عمرو الليثي، بمحاكمة أبوي الطفل بائع الليمون، متابعا أنه ربنا أكرم الطفل بجدته وهى بمائة راجل ربته على مبادئ وقيم وعزة نفس جعلته يرفض الإحسان ويأكل لقمة عيشه بعرق جبينه.





وتابع مقدم برنامج واحد من الناس، أن :«الطفل بائع الليمون ضحى بحياته وراح اشتغل بائع ليمون لكي يستطيع الصرف على أسرته الصغيرة».