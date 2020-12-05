ريا أبي راشد: المنصات ساعدت شركات الإنتاج في تفادي أزمة كورونا ولولاها لأغلقت

أشادت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 42، والذي في القاهرة. انطلق





وقالت أبي راشد، في تصريحات تليفزيونية على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي «42»، أذاعتها قناة «ten»، مساء اليوم الجمعة، إن العالم كله تأثر بأزمة فيروس كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد، والأمر في مصر مختلف تمامًا.





وفي السياق نفسه أشارت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد، إلى أن المنصات ساعدت شركات الإنتاج في تفادي أزمة فيروس كورونا المستجد، ولولاها لأغلقت تلك الشركات، مستدركة أنه المنصات لها دورها كبيرة في أزمة كورونا و ساعدتنا، ولو كانت جاءت أزمة كورونا من 15 عاما كنا قفلنا.