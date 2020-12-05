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مرأة

وفري فى النقدية وحضري بيتزا الجلاش بمذاق جديد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
بيتزا الجلاش
بيتزا الجلاش
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل بيتزا الجلاش، بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ. 

مقادير بيتزا الرقاق
رقاق ناشف
لبن  او ماء
سمنة او زيت
صلصة بيتزا
زيتون  حلقات
فلفل الوان
جبنة رومي
موتزاريلا
دجاج  مكعبات
بصل
بهارات
ملح
فلفل اسود
زيت

طريقة تحضير بيتزا الرقاق

-في صنية فرن يوضع كوب من اللبن ثم يغمس فيه الرقاق
-تدهن الصينية بالسمنة ثم ترص فيه طبقات الرقات
-يدعم ما بين طبقات الرقاق بالسمنة
-في طاسة، يشوح البصل في السمنة ثم تشوح مكعبات الدجاج
-وتتبل بالملح والفلفل والبهارات
-ترص طبقات الرقاق ثم تدهن آخر طبقة بالصلصة ثم توضع حشوة الدجاج والجبن والزيتون
-تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

مقادير بيتزا الجلاش للشيف نحلاء الشرشابي
جلاش
سمنة
لحمة مفرومة
بصل مفروم
زيت
بهارات
ملح
فلفل أسود
عصير طماطم
زعتر جاف
ثوم مفروم
جبنة رومي مبشورة
جبنة موتزاريلا مبشورة
زيتون  حلقات
فلفل ألوان
بيض
لبن

طريقة تحضير بيتزا الجلاش

-تشوح اللحمة المفرومة ثم تضاف سمنة وبصل، وتتبل بملح وفلفل وبهارات ثم يضاف عصير طماطم وفلفل ألوان وزيتون وثوم وزعتر
- يقطع الجلاش
-يخفق بيض ولبن ويتبل بملح وفلفل ثم تضاف سمنة ودقيق
-يدهن قاع الصينية بسمنة ثم يرص الجلاش ويرش بخليط البيض واللبن
-يوضع خليط اللحمة ثم الجبن على الوجه
- تدخل الفرن حتى تمام النضج

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