أخبار التكنولوجيا.. كيفية تغيير رقم هاتفك فى واتس آب.. حيلة ذكية تمكنك من شحن بطارية هاتفك الآيفون بطريقة أسرع

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة على النحو التالي:
قد تكون شبكة Wi-Fi الواى فاى الخاصة بك هى أخطر جهاز أو أداة فى منزلك، إذا تم اختراقها، حيث تعتبر هى المدخل الأساسى لكل البيانات التى قد يحتاجها الهاكرز عند اختراق المستخدمين، والتى يمكن من خلالها الحصول على بيانات المستخدمين المتصلين بالشبكة بالإضافة إلى أرقام هواتفهم وبيانات الموقع الخاصة بهم وشركة الانترنت التى يقومون بالاتصال من خلالها وغير من المعلومات الخطيرة.
يعتبر نفاد شحن بطارية الهاتف من الأشياء المزعجة التى تحدث لمستخدمى الهواتف خاصة عندما تنفد فى وقت قصير، فى الوقت الذى يقوم المستخدمون بإجراء معظم المهمات اليومية علي هواتفهم الذكية، كما أن شحن الهاتف مرة أخرى بعد نفاد البطارية يتطلب وقتا طويلا بعض الشيء.
كشفت تسريبات أن شركة فيفو الصينية، ستصدر هاتف vivo Y52s من الفئة المتوسطة، خلال الأيام القادمة، حيث سيصدر بتقنية الجيل الخامس للاتصالات، وذلك بعد أن حصل على الموافقة من China Telecom فى الصين.
يرتبط حساب واتسآب Whatsapp برقم الهاتف، وتظهر عدد من المشكلات عند تغيير رقم الهاتف، حيث يضطر عدد كبير من المستخدمين إلى فقدان الرسائل والصور الفيديوهات المتبادلة فى واتسآب، والتى فى الغالب يكون استرجاعها أمرا مستحيلا.
فى الآونة الأخيرة، تفوقت شركة شاومى الصينية، على معظم شركات الهواتف الذكية فى العالم، وأصبحت تنافس شركة سامسونج الكورية الجنوبية، أكبر مصنع لهواتف الأندرويد فى العالم، وذلك بعدما انتقلت المنافسة من هواوى إليها التى خرجت سريعا من السباق بعد حرمانها من المعدات المطلوبة بسبب العقوبات الأمريكية عليها، ولم تتفوق شاومى فقط فى إصدار هواتف ذكية ذات قدرات كبيرة وإنما تفوقت فى إطلاق أفضل هواتف أندرويد فى الكاميرات.
لطالما شكل شبح الإختراق رعبًا لأصحاب الهواتف الذكية حول العالم، لدرجة أنهم أصيبوا بفوبيا الخواف من أى لينك مرسل إليهم، ومن هنا كانت فكرة هذا التطبيق الى يكشف لمستخدميه فى حالة تعرضهم لأي إختراق.
قدمت سلسة هواتف آيفون على مدار 13 عامًا أفضل تجربة إستخدام لهاتف ذكي من حيث الأداء القوي و التصميم المبهر دومًا مع كل جيل جديد، إلا أنه فى عام 2017 تحديدًا مع أول ظهور لفئة الـ X جذب الكثير من عشاق آيفون بسبب تجربة إستخدام الشاشة الكاملة و الإستغناء عن زر الرئيسية التقليدي، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتقع، ولكن مع هذا العرض تستطيه شراء نسخة من هاتف آيفون XS Max بنصف السغر تقريبًا.