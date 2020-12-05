بعد غد.. جامعة القاهرة تستضيف أمين عام جامعة الدول العربية

تستضيف جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، في الثانية عشرة ظهر بعد غد الإثنين، بقاعة الاحتفالات الكبرى، أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق، في ندوة بعنوان "قصة كتابين" بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات والأساتذة والطلاب والعاملين.





وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات الموسم الثقافي للجامعة، وتفعيل مباديء وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، وفتح حوار مع الطلاب وتعريفهم بالتجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة في تاريخ مصر للاقتداء بها، ولتغيير طرق تفكير الطلاب لإحداث نهضة حقيقية في مستقبل الدولة الوطنية.





كما تستهدف استضافة جامعة القاهرة، لأمين عام جامعة الدول العربية، نقل تجربته وخبراته في العمل السياسي، لطلاب الجامعة، ومد جسور التواصل بين الأجيال، حيث يناقش طلاب جامعة القاهرة، في عدد من الأحداث التي ذكرها في كتابيه "شهادتي" و"شاهد على الحرب والسلام"، وفتح النقاش في عدد من الملفات وقضايا الساعة على الساحتين المصرية والعالمية.





جدير بالذكر أن جامعة القاهرة، تعمل على توسيع رؤية ومجالات النشاط الطلابي بالجامعة حتى يصل الطلاب إلى قيم المعايشة والتنوير وخلق حالة من الزخم الثقافي والتنويري للوعي الحقيقي، على نحو يجعل مباديء الدولة الوطنية مكونًا من مكونات المناهج والأنشطة الطلابية.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد أعلن إدراج مجلة جامعة القاهرة في الإنسانيات والعلوم الاجتماعية " JHASS" ، والتي تصدر بالتعاون مع مؤسسة النشر البريطانية العالمية إيمرالد «Emerald» ، ضمن قاعدة بيانات " Cabells" الدولية، مشيرا إلى أن إدراج المجلة يمثل خطوة جديدة ونجاح المجلة نحو إيجاد مكانة لها علي المستوي الدولي رغم حداثتها، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا للجامعة في مجال النشر الدولي والبحث العلمي.





وقال الدكتور الخشت، إن دخول مجلة الجامعة ضمن قاعدة البيانات الدولية " Cabells" يؤكد علي التزام المجلة بالجودة والدقة الأكاديمية ويضمن جذب المزيد من العلماء والباحثين حول العالم لنشر بحوثهم العلمية في المجلة، مشيرا إلى أن قاعدة البيانات الدولية تضم أكثر من 11 ألف مجلة أكاديمية تغطي 18 تخصصًا في مجالات: المحاسبة والاقتصاد والتمويل والإدارة والتسويق والمناهج والأساليب التعليمية وعلم نفس التعليم والإدارة وتكنولوجيا التعليم وعلوم المكتبات وعلم النفس والطب النفسي وعلوم الكمبيوتر وأنظمة معلومات الأعمال والإدارة الصحية والتمريض والرياضيات ، علم الفلك ، العلوم البيولوجية ، الكيمياء ، الجيولوجيا ، علم المحيطات ، الفيزياء.





وأضاف الدكتور الخشت، أن قاعدة بيانات " Cabells"، تساعد الباحثين في دول العالم على تحديد المجلات التي تناسب طبيعة تخصصهم وطبيعة الأبحاث التي يقومون بإنجازها، موضحًا أن قاعدة البيانات تضع عددا من المعايير التي يتم علي أساسها تضمين المجلات ومن بينها: النزاهة، حيث يجب أن تقوم المجلة بحماية المقالات المنشورة فيها بشكل كاف من التعديلات أو التزوير غير المصرح به، إلي جانب الموضوعية وذلك بأن تقوم المجلة بالتحقق من المقالات المنشورة فيها من خلال عملية مراجعة صارمة.