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أخبار العالم

وزير الخارجية السعودي: الملك سلمان حريص على تكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي
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سمر صالح
قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان اليوم، السبت، إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حريص على تكامل ووحدة مجلس التعاون الخليجي، وملتزمون بتعزيز قوته وآلياته.

وتابع بن فرحان أن الأولوية الآن لإعادة المفاوضات الفلسطينية.

وفي سياق متصل قال فرحان إن اتفاقيات السلام العربية مع إسرائيل خطوة مهمة لتحقيق السلام في المنطقة.

وذكر الوزير السعودي أنه من المهم عودة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى طاولة المفاوضات، متابعا "يجب التوصل لاتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي بشرط وجود دولة فلسطينية تتمتع بالسيادة".

وأضاف فيصل بن فرحان، في كلمة أمام منتدى حوار المتوسط، أن السعودية ترحب بالحوار مع إيران لكنها هي من أغلقت الباب أمام أي حوار.

وأشار إلى أن إيران تلعب دورا خبيثا في دعم الجماعات الإرهابية، منوها بأن جماعات مسلحة تابعة لطهران تقوم بالهجوم على البعثات الدبلوماسية.

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