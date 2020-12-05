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أخبار البلد

متأثرا بفيروس كورونا.. وفاة كاهن كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:06 م
القمص مرقس كمال
القمص مرقس كمال
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سامح سلام
رحل عن عالمنا اليوم القمص مرقس كمال كامل حنا راعي كنيسة القديس مار مرقس الرسول بمصر الجديدة، متأثرا بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة في كنيسة مارمرقس بمصر الجديدة الساعة الثالثة عصرا، حيث تقتصر الصلاة على حضور الأباء كهنة الكنيسة وأقارب الدرجة الأولى  فقط نظرًا للظروف الحالية.


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وناشدت إدارة الكنيسة جموع شعب الكنيسة بعدم الذهاب إلى الكنيسة منعا للإحراج، حيث سيتم بث صلوات الجنازة على قناة الكنيسة على يوتيوب. 

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القس صرابامون عزيز، ويلتمس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا الأب الفاضل القس صرابامون عزيز كاهن كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بالزقازيق، متأثرًا بعدوى فيروس كورونا المستجد، وهو من مواليد  ١٠ أغسطس ١٩٧٣، وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ياكوبوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح السابق، في ٧ مارس ٢٠٠٨ ، وهو شقيق القس أمونيوس الانبا بولا المنتدب للخدمه ياستراليا حاليا.

وصلى صلوات تجنيزه إلى جانب نيافة الأنبا تيموثاؤس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، نيافة الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، وأسرة الأب المتنيح وكهنة كنيسته، نظرًا للظروف الحالية، بينما تم عمل بث مباشر لصلاة الجنازة عبر الصفحة الرسمية للكنيسة ليتمكن أبناؤه وشعب الكنيسة من المشاركة في وداع أبيهم الذي أحبهم فأحبوه.

من ناحية أخرى، شهد دير القديس الأنبا أنطونيوس بأورشليم (مقر بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالأراضي المقدسة) سيامة أربعة من رهبانه في درجة القسيسية، بيد صاحب النيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير.

وصلى نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي وسائر الشرق الأدني ورئيس الدير، القداس الإلهي بالدير، وعقب صلاة الصلح أتم طقس سيامة الرهبان الأربعة، وهم: الراهب القس سوريال الأورشليمي، والراهب القس غبريال الأورشليمي، والراهب القس مكاريوس الأورشليمي، والراهب القس رافائيل الأورشليمي. 

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