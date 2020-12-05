فولوس اليوناني يكشف حقيقة الاعتداء على عمرو وردة

كشف نادي فولوس اليوناني ، حقيقة تعرض اللاعب الدولي المصري عمرو وردة ، لاعتداء من قبل جماهير أولمبياكوس وبانيونيوس.





وكانت تقارير يونانية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن عمرو وردة تعرض لمضايقات من قبل جماهير أولمبياكوس وبانيونيوس خلال مران الفريق.





وأشارت التقارير، إلى أن سبب هجوم الجماهير على اللاعب المصري هو لعب وردة لنادي باوك الذي يعد عدوا لدودا لـ أولمبياكوس وبانيونيوس.





ونفى نادي فولوس في بيان له، ما ذكرته الصحف اليونانية، بشأن الاعتداء على عمرو وردة لاعب الفريق.





وأضاف بيان النادي، أن الشجار وقع بين الجماهير وأعضاء النادي، ولم يتعرض أي لاعب من الفريق لأي مضايقة أو إساءة.





وانتقل وردة إلى فولوس اليوناني، خلال شهر سبتمبر الماضي، قادما من باوك سالونيك لمدة موسم على سبيل الإعارة.



