ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فولوس اليوناني يكشف حقيقة الاعتداء على عمرو وردة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:09 م
عمرو وردة
عمرو وردة
Advertisements
محمد السعيد
كشف نادي فولوس اليوناني ، حقيقة تعرض اللاعب الدولي المصري عمرو وردة ، لاعتداء من قبل جماهير أولمبياكوس وبانيونيوس.

وكانت تقارير يونانية، أشارت خلال الساعات الماضية، إلى أن عمرو وردة تعرض لمضايقات من قبل جماهير أولمبياكوس وبانيونيوس خلال مران الفريق.

وأشارت التقارير، إلى أن سبب هجوم الجماهير على اللاعب المصري هو لعب وردة لنادي باوك الذي يعد عدوا لدودا لـ أولمبياكوس وبانيونيوس.

ونفى نادي فولوس في بيان له، ما ذكرته الصحف اليونانية، بشأن الاعتداء على عمرو وردة لاعب الفريق.

وأضاف بيان النادي، أن الشجار وقع بين الجماهير وأعضاء النادي، ولم يتعرض أي لاعب من الفريق لأي مضايقة أو إساءة.

وانتقل وردة إلى فولوس اليوناني، خلال شهر سبتمبر الماضي، قادما من باوك سالونيك لمدة موسم على سبيل الإعارة.

محطات عمرو وردة في اليونان منذ خوضه تجربة الاحتراف في أوروبا

1-  بانيتوليكوس:

انضم عمرو وردة إلى نادي بانيتوليكوس في موسم 2015 قادما من النادي الأهلي، واريتدى القميص رقم 74 " عدد شهداء جماهير النادي الأهلي في حادثة بورسعيد.

لعب عمرو وردة بقميص بانيتوليكوس موسم ونصف، شارك خلالهما في 45 لقاء، سجل خلالهما سجل خلالهما 10 أهداف، وصنع 6 آخرين.

2-  باوك:

انضم عمرو باوك إلى باوك في شتاء 2016 - 2017، وشارك مع الفريق 14 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالهما هدفين، وصنع 3 أهداف.

3- إعارة إلى أتورمويتوس:

في صيف 2017 رحل وردة إلى صفوف أتورميتوس على سبيل الإعارة وشارك معه في 28 مباراة، سجل 11 هدفا وصنع 8 آخرين.

4 - العودة إلى باوك

عاد عمرو إلى باوك مرة آخرى في صيف 2018، ولعب 22 مباراة سجل خلالهما هدف وصنع مثله.

5- إعارة إلى أتروميتوس مجددا:

قام نادي باوك بإعارة وردة إلى أتروميتوس مجددا في شتاء 2018.

خاض وردة 14 مباراة  مع أتروميتوس، سجل خلالهما هدفين وصنع مثلهما.

6-  الانضمام إلى لاريسا:

انضم وردة إلى لاريسا في صيف 2019 لمدة موسم على سبيل الإعارة، شارك خلالهما 7 أهداف وسجل 6 آخرين، ليعود إلى باوك مجددا الصيف الحالي.

7- إعارة إلى فولوس:

أخيرا، تمت إعارة عمرو وردة إلى صفوف فولوس، الصيف الماضي، ليواصل اللاعب المصري تنقله بين أندية اليونان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عمرو وردة ينضم رسميا لـ فولوس اليوناني

عمرو وردة يهاجم مدرب باوك اليوناني: أنا مسلم ملتزم ولست عبدا للمال

أخبار الرياضة| ليفربول يفوز 3 - 1 على أرسنال في الدوري الإنجليزي.. فايلر يرحل عن الأهلي.. ومرتضى منصور يستقبل باتشيكو

تعددت الأسباب والنهاية واحدة.. عمرو وردة "كعب داير" على أندية اليونان

شاهد .. أحدث ظهور لـ عمرو وردة بعد انتقالة لـ فولوس اليوناني

قبل انتقال بدر بانون إلى الأهلي.. التجربة المغربية أثبتت نجاحها بـ الدوري المصري

ترشيحاتنا

خاص | فييرا: جئت إلى النجم الساحلي للتتويج بالألقاب.. واخترت عصام الحضري لهذا السبب

اقبلها أو احذف التطبيق.. واتساب يجبر 2 مليار مستخدم على قبول شروط جديدة لاستخدامه

وسط أنباء عن مصالحة خليجية.. رسالة من أمير الكويت إلى الملك سلمان وأمير قطر

مع دخول 2021.. ظهور جسم غريب في السماء مرتين ولا يمكن تفسيره| صور

تطايرت الجثث في الهواء..انفجار كارثي لمحطة تحلية مياه ضخمة

قصة طفلة أصغر من أمها بعام.. فيديو

Advertisements

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

حقيقة تعرض رونالدو لحادث خطير

خاص | فييرا: جئت إلى النجم الساحلي للتتويج بالألقاب.. واخترت عصام الحضري لهذا السبب

الجزيري يتوقع نتيجة مباراة الأهلي ونهضة بركان.. ويؤكد: ساسي "مرتاح" في الزمالك

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

ينتظر موافقة باتشيكو.. علي غزال يقترب من الزمالك

وقع للأهلي ولم يستطع اللعب.. جمال حمزة حكاية أسطورة فى حب الزمالك

لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد 10 جولات في الدوري الجديد غدا

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك يحتاج إلى ديفندر ومدافع

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

مواجهة الطلائع ليست سهلة.. كواليس الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي ببرج العرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال يسرا اللوزي

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد

مشاكس لم يكسر السجن قلبه.. قصة نيلسون مانديلا مناهض العنصرية في أفريقيا