منتج فيلم خان تيولا لـ صدى البلد: الفيلم هيغير في تاريخ السينما المصرية

أعرب المنتج حسام المدنى عن سعادته بردود الأفعال حول فيلم "خان تيولا
".
وقال حسام المدنى فى تصريح ل صدى البلد :" فكرة الفيلم مش جديدة ولكن تم تنفيذها بشكل احترفى ومختلف ومميز وردود الافعال على الفيلم ايجابية جدا"
وأضاف حسام المدني أن فيلم الصندوق الاسود منافس قوى ولكن متوقع نجاح جماهيرى وفنى لـ "خان تيولا".
وتابع حسام المدنى :" شفنا النجاح الفنى فى عيون الفنانين مشيدين ان الفيلم هيغير فى تاريخ السينما المصرية".
وقال نضال الشافعى لـ صدى البلد إن الفيلم مختلف وحالة خاصة جدا وردود الافعال على السوشيال ميديا عبقرية، متوقعا أن يحقق الفيلم نجاجا كبيرا.
وتابع نضال الشافعى: "شهادتى فى الفيلم مجروحة ولكن اتوقع ان الفيلم هيبقى قيمة فى تاريخ السينما المصرية، لأنه يحقق ردود افعال كبيرة حتى الان "
وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.
وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.
يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى وإنتاج حسام المدني.