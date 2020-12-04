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فن

نضال الشافعي لـ صدى البلد: خان تيولا قيمة في تاريخ السينما

الجمعة 04/ديسمبر/2020 - 10:48 م
نضال الشافعي
نضال الشافعي
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شروق حمدي
اعرب الفنان نضال الشافعى عن سعادته بردود الافعال حول فيلم "خان تيولا". 

وقال نضال الشافعى لـ صدى البلد إن الفيلم مختلف وحالة خاصة جدا وردود الافعال على السوشيال ميديا عبقرية، متوقعا أن يحقق الفيلم نجاجا كبيرا.

وتابع نضال الشافعى: "شهادتى فى الفيلم مجروحة ولكن اتوقع ان الفيلم هيبقى قيمة فى تاريخ السينما المصرية، لأنه يحقق ردود افعال كبيرة حتى الان "

فيلم خان تيولا يشارك في بطولته كل من الفنانة وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى ومن تأليف وإخراج وسام المدنى، ومن المقرر طرحه غدًا الأربعاء في دور العرض السينمائى .

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "خان تيولا" مؤخرا الإعلان الدعائي للفيلم، وأحاط الكثير من الغموض والإثارة على الإعلان الدعائي للفيلم الذي انهالت عليه الكثير من التعليقات التي تساءلت عن الشكل الذي ظهر به أبطال الفيلم والمكان الذي تم التصوير به ودور العرض التى سيطرح بها الفيلم.

من ناحيته أكد مخرج ومؤلف العمل أن فيلم "خان تيولا" لا ينتمي تماما لنوعية أفلام الرعب وأنه يحمل رسالة هامة وفكرته تدور في إطار تشويقي فلسفي.

وتعود أحداث الفيلم إلى فترة الأربعينيات حول فكرة الخلود وتمسك الإنسان بالحياة، وذلك داخل فندق تم بناؤه قبل الحرب العالمية الثانية عام 1939.

يشار إلى أن فيلم "خان تيولا" من بطولة كل من وفاء عامر ونضال الشافعى ومحمود البزاوى وأحمد كمال ومحمد عبد الواحد وعلي الشجيري وراندا البحيري وعبير منير وزهرة الحروفي والمطرب عز الأسطول، ومجموعة كبيرة من المواهب الشابة، ومن تأليف وإخراج وسام المدنى.

نضال الشافعي نضال الشافعي
نضال الشافعي نضال الشافعي
نضال الشافعي نضال الشافعي
نضال الشافعي نضال الشافعي
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