خبير: مصر من أسرع الاقتصادات الناشئة نموا على مستوى العالم

قال عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي، إن صندوق النقد الدولي قام بالتشكيك في برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2018، مشيرا إلى أن حديث بلومبرج عن الاقتصاد المصري وكونه من ضمن أقوى 10 اقتصاديات على مستوى العالم يعد قصة نجاح كبيرة يجب أن نسعد بها بعد هذا التشكيك.



وأضاف "صالح" خلال مداخلته الهاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "استطعنا أن ننهض بالنمو الاقتصادي من 1.8 خلال عام 2012 إلى 6.5% في 2019"، معقبا: "بهذا النمو أصبح الاقتصاد المصري من أسرع الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم".



وتابع: بلومبرج تعد من أكبر المؤسسات الاقتصادية على مستوى العالم، ووصفها للاقتصاد المصري بأنه من الأقوى على مستوى العالم كان طبيعيا، مضيفا: بلومبرج لم تتحدث عن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ودوره في النمو الاقتصادي.



وأضاف برنامج الإصلاح الاقتصادي السريع والقوي والجرئ جعل مصر الدولة الوحيدة على مستوى دول الشرق الأوسط التي حققت نموا بالإيجاب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر 3.5% من النمو الاقتصادي بنهاية 2020.



وأوضح، لدينا تكامل ما بين السياسة المالية والاقتصادية ساعد في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى الجزء الاجتماعي، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي خلال الـ5 سنوات الماضية ليس طفرة بل هو تطور ونمو طبيعي.