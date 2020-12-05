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منوعات

دراسة: الإصابة بـ كورونا أو تلقي اللقاح يحصنان ضد الفيروس

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:24 م
صدى البلد
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أحمد شريف

كشفت دراسة جديدة، أنه من غير المرجح أن يصاب الناس بفيروس كورونا للمرة الثانية لحصولهم على المناعة اللازمة  بعد تلقيهم اللقاح  أو الإصابة بالفيروس.


وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن العلماء في اللجنة الاستشارية ببريطانيا "SAGE"، أكدوا إنه من المحتمل أن يتم تحرير الناس من التباعد الاجتماعي إذا ثبت أنهم محصنون ضد فيروس كورونا.


 ويتكون برنامج SAGE من عشرات العلماء الخبراء الذين يفسرون الأبحاث ويشرحونها بعبارات بسيطة لوزراء الحكومة حتى يتمكنوا من اتخاذ قرار بشأن السياسات.


 وفي تقرير قدمته المجموعة الفرعية للأمراض المعدية NERVTAG في نوفمبر ، قال الباحثون إن لديهم  ثقة عالية ، في أن الناس سيصبحون محصنين ضد فيروس كورونا بعد الإصابة به مرة واحدة أو الحصول على اللقاح، مما يؤدي إلى نفس رد الفعل في الجسم دون التسبب في المرض فعليًا.


ورغم أنه من الممكن أن يمرض الناس مرة ثانية ، إلا أنه نادر الحدوث ، كما قال العلماء ، ولم يكن هناك دليل جيد على أن الناس يمكن أن ينقلوا الفيروس إذا كان لديهم مستوى معين من المناعة.


وبدأ الناس في الواقع في الحصول على التطعيم في المملكة المتحدة ، لذا قد يكون الوقت قد حان للنظر في  مناعة الأشخاص الذين أصيبوا بلقحة ، كما قالوا.


ولا يزال يتعين على الأشخاص الذين يحصلون على لقاح لحمايتهم من كوفيد 19 عاما اتباع نفس القواعد مثل أي شخص آخر، مما يثير أسئلة حول ما إذا كان الأشخاص الذين ليسوا في خطر شخصي سيكلفهم متطوعين بتطوعه.


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