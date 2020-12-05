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محافظات

محافظ بني سويف: إجمالي طلبات التصالح وصلت حتى اليوم إلى 119 ألفًا و660 طلباً

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:13 م
بني سويف
بني سويف
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محمد عبدالحليم
صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أن العدد الإجمالى لطلبات التصالح قد وصل إلى 119 ألفًا و660 طلبا، مشيرًا إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع،"بما فيها أيام العطلات"، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافيًا جديدًا لتنتهى في 31 ديسمبر الجاري . 

كما وجه  محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات،مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون .

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قد وافق على مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، حتى نهاية  2020 ، مراعاة للبعد الاجتماعي واستجابة لرغبة المواطنين وتخفيفا عليهم بمدة فترة تلقى الطلبات شهرا إضافيا لإتاحة الفرصة أمامهم لاستكمال باقي الإجراءات واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوية، واستجابة أيضا لمطلب بعض الجمعيات الأهلية التي تتكفل بسداد قيمة التصالح عن المواطنين في القرى الأكثر احتياجا ،بهدف الحفاظ على  حقوقهم وتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون . 

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من جانب آخر أعلنت محافظة بني سويف عن تنظيم مسابقة لتصميم وطرح أفكار للتصميم الحضري لممشي كورنيش النيل متضمنا  أهم الشخصيات والأعلام  والرموز في تاريخ بني سويف التي أثرت في المجتمع والشخصية المصرية علي الصعيد الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي خلال الحقب التاريخية المختلفة لمصرنا الحبيبة ، وذلك بطول 1.5 كم وهو طول كورنيش النيل الغربي الحالي . 

وحسب بيان صادر عن محافظة بنى سويف : يسر المحافظة أن تدعو كافة المعماريين والفنانيين المتخصصين وطلبة أقسام العمارة بكليات الهندسة والفنون الجميلة لتصميم وطرح أفكار للتصميم الحضري لممشي الكورنيش من خلال عمل بانوراما لأهم الشخصيات علي شكل معرض مفتوح بطول الممشي(علي غرار ممشي المشاهير ولكن معلقة علي سور الكورنيش) بعنصر متكرر أو بعناصر متعددة تبعًا للتصميم المقترح من المتسابق ، علي أن يراعي في التصميم مسار الممشي الحالي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، علمًا بان الهدف الرئيسي من المسابقة هو عرض نبذة مختصرة لإلقاء الضوء والتعريف بأهم الشخصيات المصرية وتقديرا وتكريما لأعلام ورموز المحافظة. 

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