الدوري السعودي.. ضمك يقلب الطاولة على الأهلي ويهزمه 4 - 3.. فيديو





افتتح أهلي جدة التسجيل عن طريق صامويل أوسو في الدقيقة 12، قبل أن يعود نفس اللاعب ويضيف الهدف الثاني للراقي في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة الدقيقة 25 نجح ايميلو زيلايا في تقليص الفارق بتسجيل هدف ضمك الأول، ليعود أهلي جدة ويسجل الثالث في الدقيقة 35 عن طريق فيجسا.

وسيطر أهلي جدة على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 61% ، وسدد 10 تسديدات منهم 3 تصويبات على المرمى.

في المقابل سدد ضمك 6 تسديدات على مرمى أهلي جدة منهم 3 على المرمى أيضا.





وقلب ضمك الطاولة على أهلي جدة في الشوط الثاني، حيث عاد إيميلو زيلايا ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 75، قبل أن ينجح فاروق شافعي في الدقيقة 76.





وتمكن ضمك من تسجيل هدفا قاتلا في الدقيقة 90، عن طريق مازن أبو شرارة، ليقتنص ضمك فوزا غاليا من أهلي جدة.





وبهذه النتيجة تجمد رصيد أهلي جدة عن النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي، بينما رفع ضمك رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الـ 15 وقبل الأخير.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".









حقق فريق "ضمك" فوزا مثيرا على أهلي جدة بنتيجة 4 - 3، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب المحالة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدروي السعودي.