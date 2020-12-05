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محافظات

بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا لزيارة المعالم الأثرية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:34 م
زيارة فوج سياحي
زيارة فوج سياحي
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محمد عبدالحليم
استقبلت محافظة بني سويف "اليوم" فوجًا سياحيًا قوامه 45 من أعضاء نادي الشمس، وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يجرى تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم . 

تضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، والذي أعدته إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والذي بدأ بمنطقة هرم وواحة ميدوم وتنظيم عروض فنية وفلكلورية وشعبية عبرت عن التراث الثقافي والحضاري المصري بصفة عامة والتراث السويفي بصفة خاصة. 

وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس مركز ناصر، والذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ومن أروع الأماكن التي يمكن أن يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية، حيث استقبل الفوج لفيف من الآباء لإطلاع الفوج على القيمة التاريخية والدينية للدير. 

واستكمل الفوج السياحي برنامجه بجولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش، خاصة أن بني سويف تمتلك مقومات وميزات تنافسية على مجرى النيل وكورنيش يمتد لمسافات طويلة ومجرى مائي يعد هو الأوسع وتظهر جزر نيلية بالمجرى تعد تحفة فنية ومنظر طبيعي خلاب،وتختتم فقرات البرنامج بمشاهد عرضا لفقرة الفنون الشعبية على مرسى النيل السياحي.

فيما أعرب أعضاء النادي عن سعادتهم الكبيرة بما تمتلكه بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والمساجد والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة الاستقبال  والتسهيلات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي بالمحافظة، وهو ما شجعهم على تكرار الزيارة ، والتي سبقتها زيارات عديدة خلال الفترة الماضية  وكانت حافزا قويا لاختيار بني سويف ضمن برنامجهم السياحي  لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.


وكان الفوج السياحي قد استهل زيارته للمحافظة  بالتجمع في أحد المنتجعات بمركز الواسطى ،لينطلق منها البرنامج، حيث وجه المحافظ "د. محمد هاني غنيم" مسئولي السياحة والوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية،ولإعطاء الصورة الإيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع  التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.
بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا لزيارة المعالم الأثرية
بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا لزيارة المعالم الأثرية
بني سويف تستقبل فوجًا سياحيًا لزيارة المعالم الأثرية
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