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ديني

مؤسسة البيت المحمدي تنعى الدكتور طه حبيشي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 05:36 م
مؤسسة البيت المحمدي
مؤسسة البيت المحمدي تنعي الدكتور طه حبيشي
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محمود ضاحي
نعت مؤسسة البيت المحمدي برئاسة الدكتور محمد مهنا رئيس مجلس الأمناء، العالم الجليل الدكتور طه حبيشي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي أثرى المكتبات  بمؤلفاته المتنوعة في العقيدة والفلسفة.

وقال الدكتور مهنا، إن الشيخ حبيشي كان مثالًا للزهد  في متطلبات الحياة فكانت حياته للعلم، وظل قبل وفاته مجاهدًا في إلقاء المحاضرات وحضور الندوات العلمية آخرها حضوره للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بمؤسسة البيت المحمدي، وإذ تنعى المؤسسة الدكتور حبيشي فإنها تدعوا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل اجتهاداته العلمية   في ميزان حسناته.

وفي سياق آخر، تقدم أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقيادات الأزهر الشريف، وأساتذة الجامعة، وكل المنتسبين للأزهر الشريف، بخالص العزاء إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإلى شقيقه الأكبر الشيخ محمد الطيب، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجة شقيقه الأصغر، الشيخ الطيب محمد الطيب، رحمه الله.

كما تقدم علماء وقيادات الأزهر بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وأعلن المركز الإعلامي للأزهر إلى أن العزاء سيقتصر على المشيعين للجنازة فقط في ظل الإجراءات الاحترازية من وباء كورونا.
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