أول تعليق من شهيرة على تجاهل مهرجان القاهرة السينمائي لـ محمود ياسين

عبرت الفنانة شهيرة عن غضبها من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، لتجاهل إدارته لـلفنان الراحل محمود ياسين، والذي رحل عن عالمنا في شهر أكتوبر الماضي.





وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "هي ممكن فاتت عليهم لكن لا يستطيع أحد تجاهل محمود ياسين، الذي حمل السينما المصرية على أكتافه في السبعينيات والثمانينيات وقدم 180 فيلمًا في رصيده".





وأضافت: "أنا حزينة إن الميديا هي التي انتقدت الموقف وقالوا إن المهرجان في غيبوبة لأن مهرجان القاهرة السينمائي بالنسبة لنا عمر فغضبت لذلك، وأنا لم أتابع المهرجان وعرفت من منشورات جمهوره".





ومن جانبها ردت الفنانة رانيا محمود ياسين على هجوم الجمهور بسبب إغفال والدها من التكريم لهذا العام من مهرجان القاهرة السينمائي .





ونشر احد متابعيها منشورا قائلا : علامة استفهام كبيرة ، ازاي مهرجان القاهرة السينمائي يقام هذا العام و قد غيب الموت عميد السينما المصرية و العربية بدون ان تقام هذه الدورة علي شرفه ، حقيقي شيء لا يصدق





و جاء رد رانيا محمود عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام : الحقيقه ان الناس زعلانه جدا بس والله احنا ولا فارق معانا التكريم ده وبابي اتكرم مرتين من مهرجان القاهره السينمائي بس الناس فارق معاها اووووي مشكورين علي مشاعركم الحلوه تكريم بابي النجم محمود ياسين اضافه لأى مهرجان شكرا لمشاعركم جمهور محمود ياسين الكبير حبكم له هو اهم واكبر تكريم.









وعلقت رانيا ياسين علي مهرجان القاهرة السينمائي و كتبت : "عايزه اقول ملحوظه بخصوص مهرجان القاهره السينمائي بس يارب ما يتاخد الكلام علي اني بهاجم انا بقول ملحوظه استوقفتني وبس ليه في الافتتاح الحفله النهارده لم يتم استعراض نجوم وافلام السينما المصريه الي عمرها اكثر مائه عام ليه كل الي بيعرض علي شاشاته السينما العالميه وبس وده مهرجان القاهره السينمائي (القاهره)".



