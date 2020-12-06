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سيارات

خصائص زيت الفتيس و زيت المحرك و كيف يعمل كل منهما .. فيديو

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:01 ص
خصائص زيت الفتيس
خصائص زيت الفتيس و زيت المحرك و كيف يعمل كل منهما
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اشرف عطية
تعتبر الزيوت من أهم السوائل التي يعتمد عليها محرك السيارة في عملية التشغيل و ليس المحرك فقط بل يوجد هناك الكثير من الأجزاء الهامة في السيارة تعتمد على الزيوت كي تعمل بأفضل وأعلى كفاءة ممكنة منها الفتيس .

كل جزء في السيارة له السائل المخصص لة ولا يطلع الخلط بن الزيوت لأسباب كثيرة اوضحها خبراء المحركات في كبري شركات تصنيع السيارات لعدة اسباب سنتناولها في الموضوع التالي .

لا يمكن استخدام زيت الفتيس بدلا من زيت المحرك لاختلاف خواص ومهام كل منهما لأن زيت المحرك يتميز بقدرته الفائقة على تحمل درجات الحرارة العالية على عكس زيت الفتيس الذي لا يتحمل هذه الحرارة، كما أن زيت المحرك له درجة لزوجة معينة لتزليق التروس المعدنية الداخلية للمحرك لا يوفرها زيت القير.

و أيضا زيت الفتيس هو نوع من الزيوت الخاصة بالتروس، ولزوجته قليلة مقارنة بزيت المحرك، ولا يتحمل درجات الحرارة العالية مثل زيت المحرك، ويمكن الاحتفاظ به دون تغييره لفترات طويلة عكس زيت المحرك الذي يحتاج إلى تغييره بشكل دوري.

الفتيس بالرغم من وجود تروس بداخله إلا أنه لا يوجد به نسبة احتكاك عالية مثل المحرك لذلك لزوجته أقل؛ لذلك لا يمكن استخدام زيت الفتيس في المحرك ولا يمكن استخدام زيت المحرك في الفتيس.

درجة لزوجة زيت الفتيس تختلف كثيرًا عن درجة لزوجة زيت المحرك الذي يقوم ايضا بدور هام و هو امتصاص الأوساخ والشوائب الناتجة عن عملية الاحتكاك والحرارة الشديدة داخل المحرك . 

لذلك يتم تغيير زيت المحرك عند قطع مسافة من 3000 كم إلى 15000 كم كحد أقصى في الزيوت التخليقية لكن زيت الفتيس يتم تغييره غالبًا بعد قطع مسافة 60000 كم ولا يمتص الأوساخ والشوائب .

بعد مراجعة كل ما سبق نجد أنه لا يمكن استخدام زيت الفتيس بدلًا من زيت المحرك حتى في الحالات الطوارئ لأن لكل منهم طبيعة تشغيل مختلفة عن الاخر و لمعرفة معلومات اكثر عن زيت المحرك قم بمشاهدة الفيديو التالي .... 
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