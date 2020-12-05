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منوعات

مغني أمريكي يهزم فيروس كورونا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:27 م
صدى البلد
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أحمد شريف

خرج المغني الأمريكي جيريميه من المستشفى ، بعد أن نجح في معركته الصحية مع فيروس كورونا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،كانت هناك مخاوف على صحة الموسيقي البالغ من العمر 33 عامًا بعد أن تم نقله لأول مرة إلى المستشفى بسبب الفيروس القاتل في منتصف نوفمبر.


وأشارت الصحيفة ، إلى أن تم نقله لاحقًا إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي للمساعدة على التنفس.


و لحسن الحظ ، تعافى جيريميه ، واسمه الحقيقي جيريمي فيلتون ، بنجاح ، حيث يقوم العاملون في مستشفى نورث وسترن ميموريال في شيكاجو بإعادته إلى حالته الصحية.


و قال المغني لـ TMZ: "أولًا وقبل كل شيء ، أود أن أشكر الله والفريق الرائع من الأطباء والممرضات في مستشفى Northwestern Memorial لإنقاذ حياتي. سأكون ممتنًا لهم إلى الأبد".

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