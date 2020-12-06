بدقة 50 ميجا بيكسل .. تسريبات تكشف إمكانيات كاميرا هاتف +OppoReno5 Pro

كشفت تسريبات المواصفات التى سيصدر بها هاتف +Oppo Reno5 Pro الذى سياتى ضمن سلسلة هواتف Oppo Reno5 القادمة، والتى من المقرر أن تطلقها شركة أوبو الصينية يوم 10 ديسمبر الجارى، حيث ستتتضمن 3 هواتف هى Reno 5 و Reno5 Pro و

+ Reno5 Pro.





وبحسب موقع Gizmochina فإن الهاتف الأغلى والأعلى إمكانات وهو + Reno5 Pro سيأتى بشاشة كبيرة قياس 6.55 بوصة ، من نوع OLED ، و نقاء 1080 × 2400 بكسل، مع معدل تحديث للشاشة بقدرة 90 هرتز في الثانية، إلى جانب ماسح ضوئي لبصمات الأصابع تحت الشاشة، مع ظهر زجاجي بلوري فى الخلف.









أما كاميرات هاتف + Reno5 Pro فستكون ب 4 كاميرات خلفية، الأساسية دقة 50 ميجا بيكسل، وبمستشعر من نوع Sony IMX7xx حيث سيكون الهاتف الاول فى العالم الذى يستخدم هذا المستشعر، بالإضافة إلى كاميرا أخرى 16 ميجا بيكسل، أما الثالثة فستكون أيضا 16 ميجا بيكسل، أما الكاميرا الرابعة فليست معلومة حتى الآن، وكاميرا سيلفى دقة 32 ميجابيكسل.





وسيعمل هاتف + Reno5 Pro بمعالج من نوع Snapdragon 865 وهو أفضل معالج حتى الآن فى هواتف الأندرويد، كما سيعمل الهاتف بتقنية الجيل الخامس من الاتصالات 5G ، مع نسختين للمساحة التخزينية هى 128 و 256 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين عشوائية 8 جيجا بايت رام.





وسيحتوى هاتف + Reno5 Pro على بطارية كبية سعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، مع ألوان الأزرق والأسود والأحمر الأبيض، كما أن الهاتف سيصدر بغطاء خلفى مصنوع من الجلد.



