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أخبار البلد

لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.. منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:55 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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حمادة خطاب
أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على قناة المحور على أي وسيلة إعلامية ومنعه من مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

جاء قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي لاختراقه قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنه 2016 .

كما أصدر نقيب الإعلاميين  القرار رقم 22 لسنه 2020 الذى ينص على منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برامج بقناة النهار لحين انتهاء التحقيق معها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني .

جاء هذا القرار بعد أن اجتمع مجلس النقابه بتاريخ 5/12/2020  واطلع علي تقرير المرصد الاعلامي بخصوص الحلقة التي قدمتها علي شاشة قناة النهار والتي ارتكبت فيها مخالفات واضحة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.
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