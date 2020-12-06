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فن

فيه حاجة غلط.. عمر حسن يوسف يهاجم إدارة مهرجان القاهرة السينمائي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عمر نجل الفنان حسن يوسف منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وهاجم عمر حسن يوسف القائمين على إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بشراسة بسبب عدم دعوتهم لوالده لفعاليات الدورة الـ 42 من المهرجان.

وقال عمر: "لما حسن يوسف يبقي مش بيتعزم علي مهرجان القاهرة، والمهرجان مليان شوية انفلونس على شوية راقصات يبقي اكيد في حاجة غلط، او الاتجاه انهم يعزموا اللي بيافتروا معاهم بس. "

واختتم قائلا: "الـ ماسكين المهرجانات بقوا شوية؟؟؟".


وافتتحت الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وسط إجراءات احترازية مشددة، يلتزم المهرجان بتطبيقها وفق البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، حرصا على تقديم دورة ناجحة فنيا، وآمنة صحيا، في ظل المواجهة التي يخوضها العالم ضد فيروس كورونا، وكانت أول هذه الإجراءات إتاحة تحليل pcr مجاني لكل ضيوف حفل الافتتاح، الذي يقام في الهواء الطلق في دار الأوبرا المصرية، التزاما بقرار مجلس الوزراء.


وأعرب رئيس المهرجان المنتج والسيناريست محمد حفظي، عن سعادته وفخره، بما أنجزه فريق "القاهرة السينمائي" خلال الدورة 42، مؤكدا أنه لم يفقد الأمل يوما بأنها ستقام بصورتها المعتادة على أرض الواقع، رغم الضغوط والتحديات الكبيرة التي فرضها فيروس كورونا، سواء على صناعة السينما في العالم أو على حركة الطيران.


ووعد "حفظي"، جمهور القاهرة بتقديم برنامج متميز تم اختيار كل أفلامه بعناية شديدة، مشيرا إلى أن فريق البرمجة استطاع هذا العام أن يضم 84 فيلما من أحدث وأهم انتاجات 2020، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، و10 أفلام مصرية، بالإضافة إلى أكثر من 10 أفلام حصدت أرفع جوائز المهرجانات الكبرى خلال عام 2020، مشيدا في الوقت نفسه بالنجاح الكبير الذي تحققه عاما بعد عام منصة "أيام القاهرة لصناعة السينما"، والدعم الذي تقدمه لصناعة السينما، سواء بالورش والمحاضرات والحلقات النقاشية أو بالدعم المادي عبر ملتقى القاهرة السينمائي، والذي يزيد هذا العام عن 250 ألف دولار.


وحرص "حفظي" على التوجه بالشكر لكل وسائل الإعلام المحلية والدولية، على دعمها المستمر ووقوفها إلى جانب مهرجان القاهرة السينمائي، لإنجاز هذه الدورة الصعبة، والعبور بها إلى بر الأمان.

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