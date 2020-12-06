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أخبار العالم

ألمانيا تسجل 17767 حالة إصابة بكورونا خلال يوم

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 08:57 ص
ألمانيا تعاني الموجة
ألمانيا تعاني الموجة الثانية
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محمد علي

 أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأحد أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بلغت في ألمانيا رقمًا جديدًا تجاوزت به الحصيلة السابقة، فيما يشي باطراد لضحايا المرض.

وسجلت ألمانيا ارتفاعًا بالإصابات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وصل إلى  17767 حالة، وهو ما يرفع مجمل الإصابات في  إلى 1117323 حالة، ويجعل ذلك ألمانيا على الخريطة العالمية بين أعلى الدول ارتفاعًا في حالات الوباء.

 وأظهرت الحصيلة المجمعة للوفيات أن عدد القتلى بالوباء وصل  إلى 18772 ألف  وفاة، وذلك بعدما سجلت البلاد  255 حالة وفاة خلال الساعات الماضية، مع جهود الفحص والتقصي التي تجريها ألمانيا والتي تعد من بين الأكبر في العالم.

وارتفعت الاصابات في البلد الاوروبي رغم الاجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها من بعد مارس الماضي ما أدى إلى تراجع الوباء بها، لكن وخلال الأشهر الثلاثة الماضية منذ سبتمبر والحصيلة في ارتفاع، فيما يقول الخبراء إنه الموجة الثانية من المرض.

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