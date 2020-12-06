فلبينية تفوز بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بالغردقة

فازت ملكة جمال الفلبين المشاركة فى مسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة بمدينة الغردقة، بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2020 وذلك خلال حفل ختام المسابقة والذى استضاف فعالياته أحد المنتجعات الكبرى بمدينة الغردقة بهدف تنشيط السياحة .

اختارت المجموعة الفندقية المستضيفة للحدث ملكات جمال صربيا وروسیا وكازاخستان لیكونوا سفيرات للمجموعة فى بلادهم وعالميا، ومنحتهم إقامة لمدة من 2 ل 4 أسابيع على مدار عام كامل فى جميع فنادق المجموعة بمدن مصر السياحية المصرية .

كان قد تم تنظيم حفلا ختاميا لمسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بمدينة الغردقة، والتى تشارك فيها 23 متسابقة من الدولة المصدرة للسياحة لمصر، بهدف تنشيط السياحة .

حضر الحفل الختامى للمسابقة عدد كبير من الأجانب بجانب عدد من ممثلى شركات السياحة وكذلك عائلات المتسابقات، حيث استعرضت المشاركات مهارتهم وأزياء بلادهم خلال الحفل امام لجنة تحكيم مكونة من 4 حكام.

وكانت روجت المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، للسياحة فى مدينة الغردقة منذ انطلاق فاعليات المسابقة فى 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم عدة رحلات ترفيهية بالمناطق السياحية الشهيرة بالغردقة للمشاركات ضمن عملية الترويج لمدينة الغردقة سياحيا من خلاله.

وضمن عملية الترويج للسياحة بالغردقة من خلال المشاركات فى المسابقة زيارة متحف آثار الغردقة والتقاط صور مع تمثال ميريت آمون، إله الجمال والتقاط صور تذكارية لهم بداخل المتحف ونشرها على صفحاتهن الخاصة .

كما قامت ملكات الجمال بجولة تفقدية بمتحف الأحياء البحرية بمدينة الغردقة الشهير "جراند اكواريوم" السابع عالميا حيث يحتوى على عدة كائنات بحرية وبرية مميزة داخل صناديق زجاجية ضخمة، وكذلك التقطوا الصور معها ودعوا لزيارتهم .

كذلك قام المشاركات فى مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بمدينة الغردقة، برحلة بحرية عبارة عن سنوركلنج ومارسوا رياضة الغوص، على شواطئ احدى الفنادق الكبرى بمنطقة سهل حشيش والذى اقيمت فيه فاعليات حفل جوائز الكاف بالغردقة .

وأبدت ملكات الجمال إعجابهن الشديد بالأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج وكذا بحمامات السباحة داخل للمنتجع والتقطوا صور لهم خلال زيارتهم لمنطقة سهل حشيش .