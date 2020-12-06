تسبب تسمما واختناقا.. احذر استخدام الدفايات الغاز

قالت الدكتورة أسماء النمر، أخصائي أمراض الصدر والدرن بمستشفى العباسية، إن الدفايات التي تعمل بالغاز، تسبب تسمما واختناقا، لافتة إلى أن الدفايات الكهربائية أكثر أمانا من الغاز.
وحذرت الدكتورة أسماء النمر، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، من غلق النوافذ والأبواب في حالة تشغيل الدفاية الغاز، لأنها قد تسبب تسمما واستنشاق غازات مضرة، كأول أكسيد الكربون العديم الرائحة واللون.
وأضافت أن الدفايات الغاز قد تسبب زيادة حساسية الصدر، في حالة كان الشخص يعاني من مرض صدري، وتؤدي إلى زيادة الإصابة بالإنفلونزا الشتوية.
ومع دخول فصل الشتاء يعتبر مرضى حساسية الصدر من أكثر الأشخاص المعرضين للإصابة بنزلات البرد و الأنفلونزا التي تؤثر على صحتهم بالسلب، لذا ينبغي على مرضي حساسية الصدر توخي الحذر و الأبتعاد عن الأشياء و الأمور الممنوعة التي تهدد صحتهم.
وكشف الدكتور الشربينى محمد الشربينى، أخصائي الأطفال وحساسية صدر الأطفال، عن أبرز ممنوعات حساسية الصدر :
- الدباديب الفرو والملابس المصنوعة من الفرو والموهير، وذلك لأنها تسبب زيادة الحساسية .
- عدم التعرض لدخان السجائر أو حتى شخص رائحة ملابسه سجائر أو البرفانات والبخور أو دخان وعوادم السيارات.
- الامتناع عن الأكلات التي تسبب حساسية للطفل، ولكنها تختلف من طفل لآخر، مثل اللبن، السمك، الفراولة، الشيكولاتة أو غيرها من الأكلات على حسب ملاحظة الأم.
- الدولفين والأسبرين والكتافلاى كل هذه العقاقير تساعد على زيادة الحساسية.
- عدم تناول ادوية البرد مثل 123 و ساين أب ودولو دى وكونجستال تزيد من الحساسية وتؤدي إلى جفاف الجهاز التنفسى، لذا يفضل تغيرها بغسيل الأنف أو بالقطرات.