لجميع الفرق.. تعرف على كيفية تأجيل الامتحانات والحصول على الدرجات كاملة.. تفاصيل

مع انطلاق امتحانات الميدتيرم فى جامعة القاهرة، وجهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، عدة تعليمات مهمة للطلاب قبل التوجه لأداء الامتحانات بالكلية، ومنها الاعتذار وتأجيل الامتحانات، فهناك بعض الطلاب الذين تحدث لهم ظروف طارئة تجعلهم يتجهون إلى الاعتذار عن دخول الامتحان لحين إشعار آخر.





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لذلك نقدم لكم تفاصيل الاعتذار عن الامتحان:





- على الطالب الذى يرغب فى تأجيل الامتحانات النصفية عن الفصل الدراسى الأول 2020-2021؛ تقديم اعتذار عن عدم دخول الامتحانات، وذلك إلكترونيا أو ورقيا إلى إدارة شئون الطلاب قبل موعد الامتحان.





- يتم تقديم طلب الاعتذار الإلكترونى من خلال تقديم إيميل لإدارة شئون الطلاب على [email protected] ، وسوف يتم التأكد من شخصية مقدمها.





- الاعتذار المقدم لابد أن يكون عن عدم أداء الامتحانات النصفية المقررة فى الفصل الدراسى الأول، ولا يقبل الاعتذار عن مادة أو أكثر دون باقى المواد.





- أما بالنسبة للأعذار المرضية أو الطارئة يمكن تقديمها فى أى وقت وليس قبل الامتحان، وفى كلتا الحالتين يحق للطالب حضور الامتحانات النصية (دور ثان) ويحتفظ بكامل درجاته وتقديره، ولا يعد غياب هؤلاء الطلاب رسوبا ويعتبر غيابا بعذر مقبول.







- امتحانات الإعادة تجرى بنفس القواعد وطريقة الحساب لتوحيد سياسة التقييم.









وكانت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى وجهت تعليمات هامة للطلاب يجب اتباعها أثناء الامتحانات جاءت كالآتى:









أولا: الحضور إلى الكلية لأداء الامتحانات لضمان سلامة الطلاب.

* عدم حضور الطالب عند الشعور بأى أعراض تنفسية مثل السعال أو آلام بالحلق أو ضيق بالتنفس وكذلك فى حالة مخالطة إحدى حالات فيروس كورونا.

* ارتداء الكمامات عند الدخول من باب الحرم الجامعى وأثناء تواجدهم داخل الكلية والتزام جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذلك.

* استخدام المطهرات فى غسل اليدين وعدم لمس الوجه.

* الحفاظ على التباعد الاجتماعى متر على الأقل مع الشخص الآخر.

* الدخول من بوابة التعقيم دون تزاحم.





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ثانيا: لأداء الامتحانات

1- على الطالب الدخول بـ كارنيه الجامعة.

2- على الطالب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.

3- يتم قياس درجات حرارة الطلاب عند الدخول للكلية باستخدام الكواشف الحرارية.

4- فى حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة طالب يتم منعه من دخول الامتحان ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

5- يجب على كل طالب الالتزام بمكان أداء امتحانه.

6- عدم تبادل الأدوات من الأقلام وغيرها بين طالب وآخر.

7- عدم دخول الطالب إلى اللجنة بعد الموعد المحدد.

8- يسمح للطالب بمغادرة لجنة الامتحان دون التقيد بمرور نصف الوقت.

9- لا يتحرك الطالب من مكانه إلا بعد سماح المراقب له بالخروج، وذلك لمنع أكثر من طالب الخروج فى نفس الوقت لتجنب التزاحم.

10- على الطالب سرعة الخروج من الكلية، ولن يسمح لهم بالذهاب إلى غرف أعضاء هيئة التدريس ومن يرغب فى التواصل معهم عليه التواصل من خلال البريد الإلكترونى.



